Схема за неправомерно източване на над 330 хиляди лева от бюджета на Националната здравноосигурителна каса бе разкрита от служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност" при Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Действията по случая са започнали след получена информация, че дружество, на което е регистриран кабинет за индивидуална практика за първична дентална помощ, е получило през 2025 г. от бюджета на НЗОК над 330 хиляди лева за отчетени дентални дейности.

По първоначални данни са били отчитани прегледи и лечение на пациенти, които реално не са посещавали стоматологичната практика.

На 13 август, след получената информация, са предприети незабавни оперативно-издирвателни действия и претърсвания в помещение в Тетевенско, използвано като стоматологичен кабинет.

В хода на процесуално-следствените действия са намерени и иззети медицински документи за около 3600 пациенти, за голяма част от които има данни, че не са посещавали стоматологичния кабинет, но извършените дейности са били отчетени и заплатени от НЗОК.

Иззети са и списъци, съдържащи лични данни на български граждани и номера на здравноосигурителни книжки, свързани с отчетените фиктивни прегледи и лечение.

По случая е образувано досъдебно производство.

Работата по случая продължава под ръководството на Районна прокуратура - Ловеч.

Dir.bg