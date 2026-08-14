Консорциум, включващ основателя на Amazon Джеф Безос, е постигнал окончателно споразумение за закупуване на миноритарен дял в английския футболен тим Ливърпул, съобщиха собствениците на клуба от Висшата лига Fenway Sports Group, цитирани от БТА.

Запознат с темата източник, разкри, че делът е около една трета. FSG, която купи Ливърпул през 2010 година, ще запази мажоритарния дял и оперативния контрол над клуба.

Консорциумът, наречен 1892 Holdings, се ръководи от бившия председател на Куинс Парк Рейнджърс Амит Батия и включва също Mittal Family Trusts, EE Capital и фонда K5 Sports, където Безос е водещ инвеститор.

"Докато обмисляхме тази възможност, стана ясно, че Амит и консорциумът споделят нашата дългосрочна философия и признателност за това, което прави Ливърпул специален", заяви президентът на FSG Майк Гордън в изявление и добави:

"Техният опит и перспектива ще допълнят вече съществуващата силна основа и очакваме с нетърпение да работим заедно."

Батия ще стане новият вицепрезидент на клуба и ще се присъедини към разширения борд заедно с Илейн Саверин от EE Capital и Брайън Баум от K5 Sports, а за Безос не се очаква да заеме място в борда.

"Да бъдеш приветстван като партньор в клуб от такъв ранг е огромна привилегия. Правим тази инвестиция, защото дълбоко вярваме в Ливърпул и неговото ръководство и очакваме с нетърпение да подкрепим продължаващия успех на клуба през следващите години", коментира Амит Батия.

Дир.бг