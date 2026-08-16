31-годишен шофьор загина, след като пропадна с джипа си в канавка в пловдивското село Ситово, повика приятели да го извадят и беше прегазен по време на маневрите. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Сигнал за инцидента е получен на тел. 112 около 6:30 часа, като на него са реагирали патрули на сектор Пътна полиция и Първо районно управление в града под тепетата.

По предварителни данни в село Ситово мъжът пропаднал в канавка с управлявания джип, а негови приятели се притекли на помощ, за да го изтеглят с друг автомобил.

По време на маневрите обаче 31-годишният водач бил прегазен и издъхнал.

Местопроизшествието е запазено, извършва се оглед от служители на сектор Разследване на престъпления по транспорта. Предстои всички обстоятелства около смъртта на водача да бъдат установени.

Съдействие e оказал авариен екип на пожарната. По случая е образувано досъдебно производство.

Dir.bg