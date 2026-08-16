31-годишен шофьор загина, след като пропадна с джипа си в канавка в пловдивското село Ситово, повика приятели да го извадят и беше прегазен по време на маневрите. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Пловдив.
Сигнал за инцидента е получен на тел. 112 около 6:30 часа, като на него са реагирали патрули на сектор Пътна полиция и Първо районно управление в града под тепетата.
По предварителни данни в село Ситово мъжът пропаднал в канавка с управлявания джип, а негови приятели се притекли на помощ, за да го изтеглят с друг автомобил.
По време на маневрите обаче 31-годишният водач бил прегазен и издъхнал.
Местопроизшествието е запазено, извършва се оглед от служители на сектор Разследване на престъпления по транспорта. Предстои всички обстоятелства около смъртта на водача да бъдат установени.
Съдействие e оказал авариен екип на пожарната. По случая е образувано досъдебно производство.
Dir.bg
Коментари
Автор
С такива приятели - врагове не му трябват.
Анонимен
В 6,30 компанията май никак не е била адекватна!Жалко,още една нелепица!
Анонимен
Не се споменават промилите.
Анонимен
Не се споменават промилите.
Анонимен
Няма смисъл от тях вече,те са отлетели с последният дъх,а безумието не е естествена съдба с която трябва да се примиряваме.