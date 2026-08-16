Стилияна Николова спечели златен медал на бухалки от Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия.

След среброто в многобоя, родната гимнастичка триумфира на бухалки и така донесе първо злато на България от шампионата на планетата.

Така 25 години по-късно, България отново има световен шампион в индивидуална надпревара в художествената гимнастика.

За последно на световния връх стъпи Симона Пейчева през 2001-а в Мадрид, а четвърт век по-късно Стилияна Николова повтори нейното невероятно постижение.

Титлата на Симона Пейчева бе завоювана четири години преди Стилияна Николова да се роди, което показва колко дълго българската художествена гимнастика чака този успех.

Възпитаничката на Валентина Иванова завоюва своето злато с оценка от 30.150 точки.

Та изигра брилянтно своето съчетание и получи 13.400 точки за трудност, 8.350 точки за артистичност и 8.400 точки за изпълнение.

Зад Стилияна Николова останаха Таисия Онофрийчук от Украйна и състезаващата се под неутрален флаг рускиня Мария Борисова, които получиха по 30.050 точки.

Така България вече има пет медала от Световното първенство във Франкфурт.

Освен златото, Стилияна Николова донесе сребро в индивидуалния многобой, а страната ни спечели сребро и в отборната надпревара.

По-рано днес пък ансамбълът ни зарадва с два бронзови медала, един на пет топки и един на три обръча и две бухалки.

Dir.bg