Въоръжените сили на Южна Корея са произвели предупредителни изстрели, след като група севернокорейски войници са пресекли сухопътната граница между двете Кореи, което ги е накарало да се върнат на своя територия, съобщи днес официален представител на правителството в Сеул, цитиран от южнокорейската новинарска агенция Йонхап и БТА.

Според южнокорейския правителствен представител няколко севернокорейски войници са пресекли военната демаркационна линия в източната зона на фронтовата линия, което е довело до произвеждане на предупредителни изстрели съгласно оперативните процедури на армията. Инцидентът е станал миналата седмица.

Това е първият случай тази година, в който южнокорейската армия произвежда предупредителни изстрели при пресичане на границата от севернокорейски войници. Досега през тази година не са били регистрирани предишни нарушения на военната демаркационна линия от страна на армията на Северна Корея.

Сеул смята, че севернокорейските войници вероятно са патрулирали района и са пресекли военната демаркационна линия, разделяща на две части демилитаризираната зона между двете Кореи.

Войниците от Северна Корея са се върнали на своя територия след предупредителните изстрели, след което не са били забелязани други необичайни действия.

Съгласно правилата за водене на бойни действия южнокорейските въоръжени сили излъчват предупредителни съобщения, ако севернокорейски войници се приближат към линията за демилитаризация, след което произвеждат предупредителни изстрели, ако те пресекат границата.

През последните години често се съобщава за кратки преминавания на военната демаркационна линия от войски на Северна Корея, тъй като Пхенян укрепва своята страна на границата, откакто севернокорейският лидер Ким Чен-ун обяви междукорейските взаимоотношения като отношения между "две враждебни" държави в края на 2023 г.

Посолството на Северна Корея в Сингапур не е отговорило още на искането на Ройтерс за коментар.

Агенцията отбелязва, че двете Кореи технически все още са в състояние на война, тъй като войната от 1950-1953 г. приключи с примирие, а не с мирен договор.

Севернокорейските войски са нарушили военната демаркационна линия 17 пъти през миналата година, съобщи Йонхап.

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