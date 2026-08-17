Трима души са привлечени като обвиняеми за участие в дейността на пловдивския клон на неонацистката организация "Кръв и чест" след акцията на полицията и ДАНС, при която бяха задържани 18 души, съобщи на брифинг зам.-районният прокурор Нено Димов.
Сред обвиняемите са 18-годишният Теодор Велев, задържан преди дни за нападението над непалски граждани и неговият 39-годишен баща. Третият е наемателят на помещението, в което са се събирали.
При претърсванията в частния клуб и домовете на част от задържаните са открити флагове с нацистка символика, свастики, други нацистки надписи и литература с неонацистка идеология. След анализ на събраните доказателства прокуратурата е повдигнала обвинения на трима мъже - на 42, 39 и 18 години.
"Първоначално са били задържани 18 човека. Впоследствие, след събиране на множество доказателства и активна работа, техния анализ са привлечени като обвиняеми 3 мъже на 42 години, на 18 и на 39 години", обясни Димов.
На тримата е повдигнато обвинение по чл. 162, ал. 1 от Наказателния кодекс (за проповядване или подбуждане към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност или етническа принадлежност или сексуална ориентация), а прокуратурата е постановила задържането им за срок до 72 часа.
42-годишният е привлечен като извършител на престъплението, а другите двама - като негови помагачи.
Прокурор Димов потвърди, че сред обвиняемите са баща и син. 18-годишният е същият младеж, привлечен към отговорност за нападението над непалски граждани: "Да. Можем да кажем, че 18-годишният мъж е мъжът, който е и привлечен за нападението на непалските граждани, а 39-годишният мъж е неговият баща."
Към момента прокуратурата не установява пряка връзка между дейността на организацията и убийството на Младежкия хълм в Пловдив. Има данни единствено за познанства между част от членовете на "Кръв и чест" и младежи, свързани със случая.
"Към настоящия момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация, както виждате това и едно от момчетата, които са задържани за нападението на непалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на Младежкия хълм", поясни Димов.
Той допълни, че няма доказателства от групата от Младежкия хълм да са искали да се присъединят към неонацистката организация или да са посещавали клуба.
Прокуратурата е установила, че пловдивският клон на "Кръв и чест" функционира от няколко години. По отношение на част от участниците в организацията има и други активни досъдебни производства.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Какви няколко години,още 2001 е било установено,къде е била прокуратурата,това са 25 години,при това се разбира,че не е заспала клетка,а с добре организирана функционираща дейност,ето,баща и двамата му синове,това не да говори,трябва да крещи на институциите!
Анонимен
Единственото нещо, което спасява една държава от инвазия и сигурна гибел е патриархията и национализма.
България няма нито едно от двете, така че може да се счите, че държавата ни е от отдавна загинала.
доАнонимен
ами тя митрофанова си го каза че нямат никакво намерение да си тръгват от българия и тя винаги ще бъде част от русия докато има живи русофили ,така че да българия от 150 години е окупирана и методично унищожавана от своите освободители , точно както сега освобождават и унищожават украйна
Анонимен
17.08.2026 11:31 Болен си,след окупацията в края на ВСВ,нещата тук можеше да изглеждат далеч по зле,а то обратно,България се възроди и достигна световни върхове по всички направления,култура,спорт,индустрия,здравеопазване,образование,селско стопанство,всичко се попиля само за 37 години,сега внасяме общи работници,егати и"окупацията",а сега няма българска стока в хранителните магазини,ето това е
Анонимен
ОКУПАЦИЯ глупчо!
Анонимен
"Анонимен17.08.2026 12:24
...сега внасяме общи работници..."
Внасяме, защото българинът е с много висока квалификация и е под нивото му да работи обща работа.
Анонимен
Вижда се тази"много висока квалификация",никоя високо технологична фирма не намира интерес,освен някоя друга турска със съвсем елементарно производство,изключвам Алумина,която беше подарена,но поне попадна в добри ръце,отначало тръгна здрава подмяна на персонала даже и на етническа основа,но видяха,че не върви и се кротнаха,това е истината,не е преразказана история.