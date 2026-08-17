Трима души са привлечени като обвиняеми за участие в дейността на пловдивския клон на неонацистката организация "Кръв и чест" след акцията на полицията и ДАНС, при която бяха задържани 18 души, съобщи на брифинг зам.-районният прокурор Нено Димов.

Сред обвиняемите са 18-годишният Теодор Велев, задържан преди дни за нападението над непалски граждани и неговият 39-годишен баща. Третият е наемателят на помещението, в което са се събирали.

При претърсванията в частния клуб и домовете на част от задържаните са открити флагове с нацистка символика, свастики, други нацистки надписи и литература с неонацистка идеология. След анализ на събраните доказателства прокуратурата е повдигнала обвинения на трима мъже - на 42, 39 и 18 години.

"Първоначално са били задържани 18 човека. Впоследствие, след събиране на множество доказателства и активна работа, техния анализ са привлечени като обвиняеми 3 мъже на 42 години, на 18 и на 39 години", обясни Димов.

На тримата е повдигнато обвинение по чл. 162, ал. 1 от Наказателния кодекс (за проповядване или подбуждане към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност или етническа принадлежност или сексуална ориентация), а прокуратурата е постановила задържането им за срок до 72 часа.

42-годишният е привлечен като извършител на престъплението, а другите двама - като негови помагачи.

Прокурор Димов потвърди, че сред обвиняемите са баща и син. 18-годишният е същият младеж, привлечен към отговорност за нападението над непалски граждани: "Да. Можем да кажем, че 18-годишният мъж е мъжът, който е и привлечен за нападението на непалските граждани, а 39-годишният мъж е неговият баща."

Към момента прокуратурата не установява пряка връзка между дейността на организацията и убийството на Младежкия хълм в Пловдив. Има данни единствено за познанства между част от членовете на "Кръв и чест" и младежи, свързани със случая.

"Към настоящия момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация, както виждате това и едно от момчетата, които са задържани за нападението на непалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на Младежкия хълм", поясни Димов.

Той допълни, че няма доказателства от групата от Младежкия хълм да са искали да се присъединят към неонацистката организация или да са посещавали клуба.

Прокуратурата е установила, че пловдивският клон на "Кръв и чест" функционира от няколко години. По отношение на част от участниците в организацията има и други активни досъдебни производства.

Дир.бг