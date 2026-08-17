Британският феномен в леката атлетика Ейми Хънт се превърна в най-успешната състезателка в рамките на едно Европейско първенство.

Хънт завърши шампионата на Стария континент в Бирмингам с четири златни отличия - нещо, което никой не е правил до момента.

След титлите на 100 и 200 метра, както и с женската щафета на 4х100 метра, Ейми Хънт взе злато и със смесената щафета на 4х100 метра.

Тя бе последен пост за британците, които бяха в състав Джеремая Азу, Дина Ашър-Смит, Жарнел Хюс и Ейми Хънт.

Британците пробягаха дистанция за 39.97 секунди, което бе европейски рекорд, а Хънт имаше огромна заслуга, защото именно нейните 100 метра в края направиха разликата.

Последният пост на Великобритания и Германия бе предаден едновременно, като въпросът бе коя измежду Ейми Хънт и Джина Люкенкемпер ще донесе злато на своята родина, като с 14 стотни разликата отговорът бе Хънт.

Германия остана със среброто, а бронзът в дисциплината е за Испания.

Така Ейми Хънт стана първият лекоатлет с четири златни медала от едно първенство.

Вчера тя изравни постижението на легендарната нидерландка Фани Бланкерс-Коен, която има три златни медала през 1950-а. От днес Ейми Хънт е единствената с четири.

Тази щафета постави и друг рекорд, зaщото с осмото си злато Дина Ашър-Смит е атлетът с най-много златни медали от европейски първенства - 8.

Тя оставя зад себе си Сандра Елкашевич, Якоб Ингебритсен и Марита Кох, които имат по седем.

Дир.бг