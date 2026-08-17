Европейският съюз възнамерява значително да разшири санкциите срещу Русия през есента.

Това обяви върховният представител на съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас пред германския вестник "Велт".

"Санкциите на ЕС вече струваха скъпо на Русия, лишавайки руската военна машина от над 1 трилион евро, а за есента предлагам най-мащабния списък със санкции от началото на войната", заяви тя пред изданието.

"След като бъдат приети, те незабавно ще увеличат общия брой на санкционираните руски организации с една трета. Натискът трябва да продължи да се засилва, докато Москва не прекрати войната си", допълни тя.

Калас не предостави повече подробности относно сроковете и обхвата на новия пакет от санкции, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА.

През юли ЕС одобри последния си пакет от санкции срещу Русия заради войната ѝ в Украйна, налагайки ограничения върху банковия сектор и криптовалутните мрежи на страната.

Дир.бг