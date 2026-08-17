Европейският съюз възнамерява значително да разшири санкциите срещу Русия през есента.
Това обяви върховният представител на съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас пред германския вестник "Велт".
"Санкциите на ЕС вече струваха скъпо на Русия, лишавайки руската военна машина от над 1 трилион евро, а за есента предлагам най-мащабния списък със санкции от началото на войната", заяви тя пред изданието.
"След като бъдат приети, те незабавно ще увеличат общия брой на санкционираните руски организации с една трета. Натискът трябва да продължи да се засилва, докато Москва не прекрати войната си", допълни тя.
Калас не предостави повече подробности относно сроковете и обхвата на новия пакет от санкции, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА.
През юли ЕС одобри последния си пакет от санкции срещу Русия заради войната ѝ в Украйна, налагайки ограничения върху банковия сектор и криптовалутните мрежи на страната.
Дир.бг
Коментари
ШУМ.БГ
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Анонимен
Санкции до дупка, докато наврат джудженцето путя в миша дупка.
ШУМ.БГ
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ШУМ.БГ
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Анонимен
Поне могат да си слагат душове и вани свободно, не в държавата двигател на европейската икономика.
Анонимен
ЕС няма ли да пострада също от тези санкции? Защо ние да плащаме заради Украйна??
11:56
Вината е в агресора, не в жертвата.
Анонимен
Тя" зимата идва"... Както казват в един филм