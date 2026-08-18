Най-малко 30 деца - повечето от които британски граждани - са били заченати чрез инвитро процедури в Северен Кипър с грешни донори на сперма или яйцеклетки, съобщи Би Би Си.

Всички засегнати родители съобщават, че са подбрали детайлно анонимните донори въз основа на медицинска история, външен вид, образование и личностни характеристики. Впоследствие обаче възникват съмнения, че клиниките изобщо не са използвали заявените генетични материали.

Поне половината от известните случаи са свързани с клиниката Dogus IVF Centre. ДНК тестове на 11 деца са показали генетичен произход от Турция или съседни държави, въпреки че родителите са избрали донори от Западна Европа.

Сред засегнатите е Рейчъл, която през 2012 г. избира датски донор от Cryos International - най-голямата световна банка за донорска сперма. След раждането на сина ѝ Джона обаче тя започва да се съмнява, че клиниката е използвала друг донор. Тринадесет години по-късно ДНК тестове потвърждават подозренията ѝ - избраният от нея донор не се оказва биологичният баща на детето.

От Cryos International съобщиха, че нямат данни някога да са доставяли генетичен материал на клиника Dogus. От датската банка за сперма посочват още, че през 2016 г. са поставили кипърската клиника в черен списък заради съмнения за измама.

Северен Кипър е сред най-популярните дестинации за репродуктивен туризъм поради ниските цени, но непризнатият му статут го оставя извън правната рамка и строгите стандарти за контрол на Европейския съюз.

Според специалисти използването на грешен донор при инвитро оплождане е изключително рядко. Фактът, че подобни случаи са регистрирани многократно в една и съща среда, според експерти може да сочи към "небрежност" или дори "измама". Британското дружество по фертилитет определя ситуацията като възможен "системен проблем".

Властите в Северен Кипър вече са започнали официално разследване. За засегнатите семейства обаче остават редица нерешени въпроси - кои са биологичните донори на децата им, каква е медицинската история на тези хора и дали децата имат генетични братя или сестри, за които родителите не знаят.

Дир.бг