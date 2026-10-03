В петък Лисабон осъмна с различни послания в подкрепа на Кристиано Роналдо, изписани върху билбордове по улиците на града, край стадионите на Бенфика и Спортинг, както и на околовръстното шосе край столицата.

Стана ясно, че инициативата е на Фернандо Мая - собственик на FullQuest, компания, специализирана в тази сфера. Именно той е платил за съдържанието върху билбордовете, а там имаше големи снимки на Роналдо, както и текстове като:

"Прегръдка и вечна благодарност, Кристиано!" Място бе отделено и на селекционера Жорже Жезус, но в ъгъла на цялата илюстрация. И с критиката, че прави нещата грешно.

Скандалът между двамата доведе до напускането на лагера на Португалия от Роналдо, като 41-годишната легенда няма да играе повече за родината си. Без него тимът би Дания в Лигата на нациите в четвъртък, а в неделя приема Норвегия в Порто.

Плакатите бяха свалени от билбордовете за не повече от час, но все пак ги видяха десетки хиляди граждани на Лисабон, както и медиите.

"Кампанията определено имаше ефект", написа в. "Рекорд".

Но и това издание, а и другото най-голямо спортно в страната - "А Бола", вече от няколко дни заемат позиция на подкрепа към Жезус за смелостта му. Треньорът разкри, че не съжалява за нищо от случилото се и, че "статутът на Роналдо е ясен, но правилата са за всички."

Дир.бг