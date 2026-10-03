Цените на горивата започнаха леко да се понижават след като държавите от Г-7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от четири месеца, съобщи БНР.

Френският президент Еманюел Макрон обяви решението на групата и добави, че е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си.

До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата.

Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейски държави като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на САЩ за износ на горивото.

"Това всъщност никога не е било на дневен ред. Но това, което направи Европа, беше страхотно", каза Тръмп.

Дизеловото гориво се използва широко в транспортния сектор и в селското стопанство, което означава, че повишенията в цената му се отразяват и върху цените на продукти от първа необходимост като храните.

Директорът на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара: "Беше необходимо да предприемем мерки за дизела и го направихме. Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика."

На този фон британската служба за морски търговски операции съобщи за два петролни танкера ударени от "неидентифицирани снаряди" в района на Ормузкия проток. При първата атака на борда е избухнал "малък пожар и е прекъснало електрозахранването", но плавателният съд е успял да продължи пътуването си.

Часове по-късно друг петролен танкер е съобщил, че е бил ударен от "неизвестен снаряд", източно от Оман. Всички членове на екипажа са в безопасност и няма данни за щети на околната среда. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите.

Ормузкият проток, през който преди началото на ударите на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари и избухването на войната в Близкия изток, е преминавала една пета от доставките на световния петрол и втечнен природен газ, остава в центъра на конфликта.

Дир.бг