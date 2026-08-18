Ново силно земетресение разтърси индонезийските острови, а остров Суматра - за втори път, докато хората още броят жертвите от първия и най-силен трус, ударил Флорес.

Сега земетресението беше малко по-слаб от съботния - с магнитуд 6,1, предаде Ройтерс, като се позова на Агенцията по метеорология, климатология и геофизика на Индонезия. Предишният преди два дни беше с магнитуд от 6,9.

Земетресението е регистрирано в 13:02 ч. местно време на дълбочина от 29 км.

Засега не се съобщава за жертви и щети.

Преди този трус Индонезия беше разтърсена от смъртоносно земетресение в събота.

Индонезийската провинция Източни Малки Зондски острови в събота беше ударена от трус с магнитуд 7,7, като по последни данни броят на жертвите е достигнал 68, а ранените са над 210. Имаше и предупреждение за цунами. При това земетресение бяха нанесени щети по около 4500 жилищни сгради, а над 19 000 души бяха евакуирани, съобщи БТА.

След първичния трус последваха над 340 вторични земетресения, а само часове по-късно, друга част на Индонезия също беше разтърсена от друго силно земетресение - именно остров Суматра. Трусът тогава беше с магнитуд 6,9 по Рихтер.

На остров Флорес продължават да търсят затрупани под развалините и да описват щетите в поразената зона. Бедствието сполетя страната на фона на отбелязването днес на 81-ата годишнина от независимостта на Индонезия.

Много от жителите прекараха деня не в празненства, а в траур за жертвите, в търсене на близки и в очакване на помощ за населените места, които все още са изолирани вследствие на смъртоносното земетресение.

Повече от 1300 жилища бяха повредени при труса с магнитуд 7,7, който в събота разлюля индонезийската провинция Източни Малки Зондски острови, като само на остров Флорес, в чиито район бе епицентърът на земетресението, бяха разрушени близо 250.

Според Националната агенция за управление на бедствия около 5000 души са били принудени да потърсят подслон във временни приюти, а 135 са ранени.

Губернаторът на провинцията Емануел Мелкиадес Лака Лена обяви 14-дневно извънредно положение. Най-силните от последвалите вторични трусове са били магнитуд 6,1 и 5,9. В районите, където земетресението е усетено, живеят около 1,5 милиона души.

Индонезийският архипелаг обхваща повече от 17 000 острова, които попадат в т.нар. "Огнен пръстен" - това e един от най-активните сеизмични региони в света.

Дир.бг