Осем израелски въздушни удара поразиха военновъздушната база "Абу ад Духур" в Северозападна Сирия. Атакувани пистата и складови съоръжения, съобщи сирийската държавна телевизия "Ал Ихбария", цитирана от БТА.

Няма жертви или пострадали, съобщиха военен източник и цивилен, живеещ в близост до базата. Израелските въоръжени сили отказаха да коментират ударите, а сирийското Министерство на отбраната не отговори на запитване за коментар, посочи Ройтерс.

Базата, която се намира на около 70 км от турската граница, не функционира като специализирано военно летище от 2013 г. и няколко пъти преминаваше от едни ръце в други по време на продължилата 14 години гражданска война в Сирия между силите, лоялни на бившия президент Башар Асад, и опозиционните фракции.

След свалянето на Асад от власт в края на 2024 г. базата се използва като учебен център на новата сирийска армия, посочи военният източник.

Ударите идват на фона на засилено напрежение между Израел и Турция и все по-острата реторика между двете страни по отношение на Сирия.

Турският външен министър Хакан Фидан заяви в реч на 6 август, че Израел продължава да застрашава сигурността на Сирия с многократните си атаки, като призова да бъде оказан натиск върху Израел да зачита териториалната цялост на Сирия.

От своя страна израелският министър на отбраната Израел Кац отправи директни предупреждения към турския президент Реджеп Ердоган, като заяви, че Израел няма да допусне действия, които укрепват военния капацитет на Сирия по начин, който би могъл да представлява заплаха за Израел.

В началото на август Сирия проведе въздушни учения в северната част на страната с произведени в Русия изтребители МиГ-21 - първите подобни учения след свалянето на Асад.

Израелската обществена телевизия "Кан" съобщи на 11 август, че представители на израелските служби за сигурност са установили признаци, че Сирия ускорява усилията си за възстановяване на своите военновъздушни сили, включително чрез набирането на нови пилоти, летателна подготовка и провеждането на първо учение с участието на бойни самолети.

"Кан" цитира израелски източник от сферата на сигурността, според когото Израел следи отблизо развитието на ситуацията и е споделил опасенията си със Съединените щати.

Дир.бг