Палестинската групировка "Хамас" потвърди ангажимента си за мирно споразумение за ивицата Газа, подкрепяно от САЩ, след като Джаред Къшнър, специалният пратеник на Вашингтон, обсъди с Израел възможността за упражняване на натиск над групировката, за да се постигне нейното разоръжаване, предаде Франс прес.

"Хамас" се ангажира да се придържа към договорения процес.

Ясно е, че на този етап израелската страна не е дала на посредниците своето формално одобрение на "пътната карта", публикувана миналия месец, която предвижда разоръжаването на палестинското движение и изтеглянето на израелската армия от палестинската територия", изтъкна пред АФП говорителят на "Хамас" Хазем Касем, предаде БТА.

Ден по-рано специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп и негов зет - Джаред Къшнър, се срещна с политическия лидер на "Хамас" Халил ал Хая в Египет, в опит да съживи мирния план за Газа на Тръмп, който е в застой.

Последва и над тричасова среща в Тел Авив с израелския премиер Бенямеин Нетаняху. Специалният пратеник за Газа на Съвета за мир на Тръмп Николай Младенов, за когото се смята, че ръководи опитите за прилагане на плана, също е присъствал на срещата, съобщиха източници на Ройтерс.

След нея официално изявление от Съвета за мир нямаше.

Според израелски представители Къшнър и Нетаняху са се споразумели, че възстановяването на Газа няма да започне, докато "Хамас" не се разоръжи напълно, включително и предаване на лекото си въоръжение.

В изявление, в което срещата е определена като "задълбочена и конструктивна", канцеларията на израелският премиер заяви, че Израел и Съветът за мир смятат, че разоръжаването на групировките в Газа трябва да бъде "бързо и цялостно преди да започне каквото и да е възстановяване".

Той добави, че Нетаняху се е споразумял със Съвета за мир за създаването на работна група за разоръжаване и демилитаризация, както и за друга работна група, фокусирана върху санитарните условия, чистата вода и още въпроси, свързани с общественото здраве в Газа.

Дир.бг