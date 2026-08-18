Руският външен министър Сергей Лавров коментира позицията на българския премиер Румен Радев спрямо Русия.

На въпрос на руската телевизия ВГТРК, че Радев иска да излезе от "коалицията на желаещите" и заявява, че всичко трябва да се решава по дипломатически път. Как смятате, ще успее ли все пак Европейският съюз да му окаже натиск?“, Сергей Лавров отговаря следното:

„Познавам добре премиера на България Румен Радев. Той се яви на изборите с лозунга за защита на националните интереси, а не за подчинение на бюрокрацията на ЕС. Има немалко подобни примери, когато хора с такива намерения, след като все пак дойдат на власт, започват да се държат по различен начин. Някои успяват да отстояват принципните си убеждения, с които са отишли на избори. Други се поддават на натиска“.

"Нека те там сами се разберат помежду си", добави още ръководителят на руската дипломация.

Наскоро посланикът на Русия Елеонора Митрофанова заяви, че България и Русия трябва най-малкото да възстановят нормалния диалог, но засега няма никакви контакти с новото правителство на страната. Тя подчерта, че риториката по адрес на Русия се е променила.

Преди това Юрий Пилипсон, директор на Втори европейски департамент на руското външно министерство, заяви, че реториката на България към Русия е станала по-сдържана и рационална, откакто на власт е дошло новото правителство, ръководено от бившия президент Румен Радев.

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