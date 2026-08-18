Докато Николай Рибаков, лидерът на единствената антивоенна партия в Русия, преминаваше през центъра на Москва, признаците на нарастващо обществено недоволство от войната в Украйна бяха трудно да бъдат пренебрегнати, пише NYT. По пътя му към метрото около него непрекъснато се събираха минувачи, които искаха да се снимат с него и го засипваха с въпроси.

"Наистина ли сте против войната?", попита го млад мъж.

Друг го попита дали действително се противопоставя на блокирането на популярни приложения като Фейсбук и Телеграм, наложено от Кремъл след началото на войната.

"Наистина ли ще пътувате с метрото? Уау!", възкликна той.

Беше петък и Рибаков току-що беше подал жалба срещу съдебното решение за изключване на партията му "Яблоко" от избирателните листи за парламентарните избори следващия месец - решение, което Върховният съд на страната щеше да потвърди в понеделник. Същата съдба сполетя и други опозиционни партии по време на президентството на Владимир Путин.

Дисквалификацията на "Яблоко" в последния момент подсказваше, че Кремъл е осъзнал с закъснение не само колко непопулярна е войната, но и че партията може да се превърне в проводник на това недоволство. Неотдавнашно проучване установи, че руснаците, които искат мирни преговори, превъзхождат по брой онези, които подкрепят продължаването на военните действия, в съотношение повече от две към едно.

Рибаков заяви, че причината за новопридобитата популярност на партията е нарастващата умора на хората от това, което изглеждаше като безкрайна и безплодна война.

"Яблоко", каза той, „винаги е била партия, която се противопоставя на насилието.“

Кратките ѝ и енергични лозунги — "За мир и свобода!" и "За Русия, свободна от страх и политически репресии!" — намериха отклик сред руснаците, особено сред по-младите хора, като в същото време партията избягваше да осъжда пряко войната, което е незаконно в Русия.

Рибаков заяви, че привържениците на партията са излезли на улицата, „защото ние казваме същите неща и правим същите неща, които правят и те“.

Новият интерес към "Яблоко", което на руски означава "ябълка", но чието име произлиза от фамилиите на тримата ѝ основатели, вдъхва живот на това, което изглеждаше като поредната скучна, предсказуема и строго контролирана предизборна кампания в Русия.

В края на юли Централната избирателна комисия на страната регистрира "Яблоко" за участие в парламентарните избори, насрочени за средата на септември. Дни по-късно руското правителство сякаш промени решението си. Партия, лоялна към Кремъл, заведе дело с искане за изключване на "Яблоко" поради незначителни нарушения на авторските права и непряко чуждестранно финансиране.

Популярни блогъри и певци с огромна аудитория сред тийнейджърите публикуваха видеоклипове в подкрепа на "Яблоко".

Стар музикален клип на един певец, озаглавен "Ябълка", се превърна в хит в интернет.

Когато миналата седмица се проведе съдебното заседание по делото, стотици протестиращи отвън викаха "Яблоко" и "Русия!", нещо, което не се беше виждало в центъра на Москва от години.

В понеделник, когато Върховният съд разгледа жалбата на партията, настоящата политическа реалност в Русия ставаше все по-ясна за наблюдателите, докато председателстващият съдия Владимир Зайцев отхвърляше молбите на "Яблоко" една след друга. Автократичното ръководство на Русия може да бъде както чувствително към общественото мнение, така и напълно пренебрежително към него, когато смята, че гъвкавостта представлява по-голяма заплаха.

Заседанието отново привлече десетки от новопридобитите поддръжници на партията пред съдебната сграда, а полицейските служители задържаха повече от 30 от тях, според представители на партията. Само на малцина успя да се промъкнат вътре в съда.

Една от тях беше Дария Алексеенко, която дойде в 6:45 ч. сутринта, повече от два часа преди отварянето на съда, за да се увери, че ще успее да влезе.

"Споделям тяхното мнение, че трябва да живеем в мир и свобода и че животът трябва да се живее без страх", каза 16-годишната Алексеенко, докато седеше в съдебната зала.

В отделно съдебно заседание в понеделник съд в град Псков, северозападно от Москва, осъди Лев Шлосберг, виден член на "Яблоко", на повече от 11 години затвор за антивоенната му критика. Шлосберг е един от десетките активисти на "Яблоко", които през годините са били лишавани от свобода, глобявани или подлагани на други форми на преследване.

Въпреки това това не е отблъснало новите, по-млади членове на партията. В Санкт Петербург, вторият по големина град в Русия, 21-годишната Марина Песляк се кандидатира за място в регионалния законодателен орган от листата на "Яблоко".

Първоначално тя се опита да се кандидатира от "Нови хора" – пробизнес политическа партия, широко обвинявана, че се контролира от Кремъл. Тя сподели, че бързо е осъзнала, че не може „да казвам това, което мисля“.

Докато водеше кампания за "Яблоко", Песляк каза, че е осъзнала колко войната става все по-непопулярна. Много хора са се оплаквали – макар и много предпазливо, както тя сподели – че въпреки спешната нужда от инвестиции в инфраструктурата, парите вместо това се харчат за войната.

През последните няколко седмици над 1 000 нови членове наводниха централата на "Яблоко" в Москва. Те искаха да вземат листовки и да агитират по улиците на града, каза Джавид Агаев, дългогодишен член на партията.

Днес.бг