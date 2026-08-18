Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа "Трут соушъл" карта на Ормузкия проток с надпис "нова американска територия". Публикацията не е придружена от допълнителен коментар.

В петък той каза, че ще обяви жизненоважния морски пролив, през който минават около една пета от световните доставки на петрол, за "територия на САЩ". Тогава обаче Тръмп остави впечатлението, че се шегува, отбелязва АФП.

Говорейки пред репортери в Овалния кабинет в Белия дом вчера, той обаче се върна към темата, като коментира, че това би било "много добра идея".

От началото на втория си мандат през януари миналата година, президентът на САЩ е споменавал за анексиране на редица чуждестранни територии - Канада, Гренландия и ивицата Газа, по-конкретно когато се изправи пред външнополитически препятствия.

Той обаче така и не осъществи никоя от тези свои идеи, обобщава Франс прес, цитирана от БТА.

АФП посочва, че Тръмп е подхванал въпроса за Ормузкия проток в момент, когато мирното уреждане на конфликта с Иран изглежда по-далече от всякога.

Дир.бг