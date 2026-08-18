Обединените арабски емирства обявиха, че Иран е изстрелял две балистични ракети към тяхна територия, нито една от които не е уцелила суша.

"Противовъздушната отбрана на ОАЕ е засякла две балистични ракети, изстреляни от Иран към страната, като първата е паднала извън териториалните води на страната, а втората е паднала в териториалните води", съобщи Министерството на отбраната на емирствата в "Екс".

Властите разпространиха кратко предупреждение за "потенциални ракетни заплахи", като МО потвърди, че е засякло ракети, "насочени към страната" за първи път от месеци, предаде "Евронюз".

"Поради настоящата ситуация, потенциални ракетни заплахи, незабавно потърсете безопасно място в най-близката охранявана сграда", пишеше в телефонното съобщение на МВР, отменено малко по-късно.

Това беше първото подобно предупреждение след фалшива тревога през юни и предупреждение през юли за атака, която в крайна сметка не е навлязла на територията на ОАЕ. Преди това последното предупреждение за ракета дойде в началото на май.

Емирствата бяха мишена на Иран след избухването на войната в края на февруари, но Техеран спря ударите си след прекратяването на огъня и подписването на рамковото споразумение за край на войната в средата на юни.

След като военните действия между Вашингтон и Техеран се възобновиха след провала на сделката, Иран насочи атаки към редица съседни държави, включително Кувейт, Бахрейн и Йордания.

Дир.бг