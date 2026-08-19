Левски не успя да изкопчи аванс от АЕК Атина в домакинството си на националния стадион в София и срещата от плейофите на Шампионска лига завърши при резултат 0:0.

Близо 40 хиляди "сини" привърженици изгледаха много равностоен мач между българския и гръцкия шампион, в който липсваха сериозни голови положения. Двата отбора не бяха готови да рискуват много в търсене на победен гол и това бе съвършено логично.

Срещата премина с разменено превъзходство за съперници, като и двете полувремена имаше периоди, в които изглеждаше, че ту единия, ту другия отбор ще наложи волята си. Защитите обаче се справиха отлично. Специална похвала заслужава капитанът на Левски Кристиан Димитров, който изигра много силен мач. Похвала заслужават и "сините" фенове, които изпълниха националния стадион и отново предложиха страхотна атмосфера. Те впечатлиха с хореографията си в първите минути - огромен надпис "Europe awaits" (Европа ни очаква).

Така всичко ще се реши на реванша в Атина след седмица, където се очаква АЕК да е в ролята на фаворит най-вече заради домакинския фактор. Днес не се видя гърците да са кой знае колко по-голяма класа, но и не разкриха много заради предпазливия си футбол.

Мачът започна спокойно, като и двата отбора бяха изключително предпазливи в отбрана и в центъра на терена. Левски отита два ранни удара, които не предизвикаха никаква опасност.

Първата такава обаче бе пред "синята" врата в 20-ата минута. Бившият играч на Реал Мадрид Лука Йович получи супер пас зад защитата и пробва удар от воле, с който нацели напречната греда.

В 30-ата минута Левски развълнува трибуните с едно статично положение, при което Никола Серафимов отклони топката с глава опасно близо към вратата, но стражът Томас Стракоша боксира.

Две минути по-късно гърците се разминаха с откриващо попадение. При центриране от левия фланг на Ловро Майер трима играчи в жълто в наказателното поле бяха на сантиметри от топката и за щастие не я засякоха. В последвалия аут пък Светослав Вуцов даде ужасяващ пас, подарявайки топката на Йович, а той с удара си не успя да уцели вратата.

Страхотен шанс се откри пред "сините" на контраатака в 38-ата минута. Сержиньо направи фамозен пас към Алдаир в предни позиции, а той отклони за Око-Флекс, но нападателят се забави и не успя да стреля. Въпреки това намери Мубарик на супер позиция, а ударът на мароканеца се оказа твърде слаб за вратаря. Пропусната възможност. Краят на полувремето определено беше по-силен за Левски, като българският тим направи няколко много бързи атаки без успех в заключителната фаза.

Втората част започна също позитивно за Левски и на няколко пъти българският шампион притисна сериозно гръцкия. Първата добра възможност се откри в 54-ата минута, когато Майкон проби през центъра на скорост и стреля. Получи се лек рикошет и Стракоша трябваше да плонжира и да избие с една ръка.

Последва и силен период за гърците, които отправиха първия си точен удар в мача чрез нападателя Зини, който след това стреля още веднъж, дори по-опасно.

Постепенно с напредването на времето головите положения започнаха да изчезват. Двата отбора отново заеха отбранителна позиция и не бяха готови да рискуват всичко, макар Хулио Веласкес изцяло да подмени атакуващата си линия. АЕК влезе в серия от груби нарушения, с които накъса играта и добре знаеше, че ще е фаворит в предстоящото си домакинство.

Дир.бг