Жестоко убийство е било извършено във ферма в Съединение.

Бивш офицер от полицията е убил 27-годишен ром от село Найден Герово, съобщи бТВ. После разфасовал тялото му и го скрил в чувал.

Трупът е престоял в чувала няколко дни и е бил открит в сряда вечерта.

Бившият полицай се е прехранвал като овчар, а именно в овчарника е открита жертвата.

На местопрестъплението има полиция и криминалисти.

Преди една година отново във ферма в Съединение беше извършено убийство след скандал между двама овчари, които другарували и пиели заедно.

Жертвата тогава беше 41-годишен овчар, убит от колегата му.

Дир.бг