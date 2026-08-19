Жестоко убийство е било извършено във ферма в Съединение.
Бивш офицер от полицията е убил 27-годишен ром от село Найден Герово, съобщи бТВ. После разфасовал тялото му и го скрил в чувал.
Трупът е престоял в чувала няколко дни и е бил открит в сряда вечерта.
Бившият полицай се е прехранвал като овчар, а именно в овчарника е открита жертвата.
На местопрестъплението има полиция и криминалисти.
Преди една година отново във ферма в Съединение беше извършено убийство след скандал между двама овчари, които другарували и пиели заедно.
Жертвата тогава беше 41-годишен овчар, убит от колегата му.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Една маймуна по-малко? Не виждам проблем.