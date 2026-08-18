Едно от най-големите ежедневни предизвикателства пред всяко домакинство е как да поддържа семейното меню разнообразно и вкусно, докато в същото време държи разходите си под контрол. В търсене на по-добър начин да планираме седмичните покупки без компромис с качеството, кампанията „Подаряваме ти ДДС-то“ на Lidl дава конкретна възможност за спестяване – 20% по-ниска цена на включените в нея продукти.

Разнообразни и бързи решения за основните хапвания у дома

За обяда и вечерята може да планираме както домашно приготвено ястие, така и нещо по-бързо за натоварените дни. Сред продуктите с 20% по-ниска цена са месо и риба за основно ястие, картофи и други допълнения, а към тях можем да добавим и намалени зеленчуци от актуалните седмични предложения. Така лесно можем да сглобим различни комбинации за семейната трапеза – пилешко с картофи за обяд, риба със салата за по-лека вечеря или тортили с месо, сирена и маслини за бързо хапване:

Прясно пилешко месо „Порция свежест“ (нарязано филе) – 3.06 € / 5.99 лв. (-20%)

Ущипци „Грил майстор“ (600 г) – 3.99 € (-20%)

Панирано филе от минтай Ocean Sea – 2.85 € (-20%)

Бланширани картофи Harvest Basket (2.5 кг) – 4.08 € (-20%)

Панирани рибни пръчици – 2.75 € (-20%)

Салата със сирене и печени чушки Chef Select – 2.15 € (-20%)

Червени чушки – 1.49 € за кг (-50%)

Печурки (250 г) – 0.99 € (-35%)

Черни маслини Chef Select (350 г) – 2.28 € (-20%)

Микс от 4 сирена Milbona – 2.24 € (-20%)

Тортила питки Snack Day (320 г) – 1.22 € (-20%)

Салата със сирене и печени чушки

Закуски и малки удоволствия през деня

Към продуктите от „Подаряваме ти ДДС-то“ можем да добавим и актуалните предложения от седмичната брошура и Lidl Plus, така че изборът за закуска и междинни хранения става още по-разнообразен:

Пърленка (160 г) – 0.40 € (-20%)

Немски салам Dulano – 1.84 € (-20%)

Шунка Dulano (200 г) – 2.85 € (-20%)

Пушена сьомга Nautica – 5.59 € (-20%)

Български нектарини – 1.15 € (-47%)

Български боровинки (125 г) – 0.99 € (-50% с Lidl Plus)

Сладоледен сандвич Страчатела Gelatelli – 2.85 € (-20%)

Кафе напитка Milbona (различни видове) – 0.89 € (-20%)

Мляко UHT Pilos 3.5% – 1.14 € (-20%)

Сладоледен сандвич

И за четириногите членове на семейството

Практичното пазаруване в Lidl се отличава с това, че покрива нуждите на цялото домакинство в една единствена количка. Сред продуктите с 20% по-ниска цена тази седмица има предложение и за домашните любимци:

Пастет за котки Coshida – 2.04 € (-20%) – пълноценна и качествена храна на значително по-изгодна цена.

Умно планиране с различни инструменти за пестене

Кампанията „Подаряваме ти ДДС-то“ с отстъпка от 20% е един от най-лесните и директни начини да намалим разхода за част от продуктите в седмичната кошница. Тя е част от цялостната политика на Lidl за разумно пазаруване. Когато я комбинираме с останалите предложения на веригата – оферти от седмичната брошура, които включват и XXL продукти, допълнителните купони и отстъпки в приложението Lidl Plus, както и с актуалната кампания “Кошница с грижа” - домакинствата разполагат с повече възможности да планират покупките си лесно и удобно и да пазаруват по-изгодно.

Съдържание на Lidl