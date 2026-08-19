Община Шумен подписа договора за реконструкцията и реновирането на стадион „Панайот Волов“, съобщиха от пресцентъра на кметството.

Стойността на договора е близо 38 млн. лева. Изпълнител на обществената поръчка е ДЗЗД „Волов“, в което участват „Автомагистрали - Черно море“ АД като водещ партньор и „Планекс Варна“ ООД.

Договорът включва изработването на техническия инвестиционен проект, изпълнението на строително-монтажните работи и авторския надзор.

Според кмета на общината Христо Христов Шумен е чакал този стадион от години, затова е важно оттук нататък работата да върви с необходимото качество и да се следи всеки етап от изпълнението.

През 2024 г. реконструкцията на стадион „Панайот Волов“ бе включена в Инвестиционната програма за общински проекти с обща стойност 19 429 091 евро. Същата година бе проведена и обществена поръчка и бе избран изпълнител. През юни 2025 г. Община Шумен подписа споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на проекта.

Реконструкцията предвижда обновяване на футболното игрище, лекоатлетическата писта, зоните за лекоатлетически дисциплини и северната трибуна. Ще бъдат изградени нови източна и западна трибуна, ново осветление и прилежаща инфраструктура.

ШУМ.БГ