Община Шумен подписа договора за реконструкцията и реновирането на стадион „Панайот Волов“, съобщиха от пресцентъра на кметството.
Стойността на договора е близо 38 млн. лева. Изпълнител на обществената поръчка е ДЗЗД „Волов“, в което участват „Автомагистрали - Черно море“ АД като водещ партньор и „Планекс Варна“ ООД.
Договорът включва изработването на техническия инвестиционен проект, изпълнението на строително-монтажните работи и авторския надзор.
Според кмета на общината Христо Христов Шумен е чакал този стадион от години, затова е важно оттук нататък работата да върви с необходимото качество и да се следи всеки етап от изпълнението.
През 2024 г. реконструкцията на стадион „Панайот Волов“ бе включена в Инвестиционната програма за общински проекти с обща стойност 19 429 091 евро. Същата година бе проведена и обществена поръчка и бе избран изпълнител. През юни 2025 г. Община Шумен подписа споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на проекта.
Реконструкцията предвижда обновяване на футболното игрище, лекоатлетическата писта, зоните за лекоатлетически дисциплини и северната трибуна. Ще бъдат изградени нови източна и западна трибуна, ново осветление и прилежаща инфраструктура.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Нека краденето да започне сега!
Анонимен
Строителните фирми на ТИМ са пуснали малко гювеч на нашия Димчо
Анонимен
Кмете кога ще разкараш Милен Христов, колко те хранеше като стана кмет, заедно с оня румен вичков, не си бил мъж, не си си вдигал телефона
Анонимен
Чакаме кмета да си подпише и оставката. Това ще е най-добрата новина
Ритни топка
Ние улици нямаме ама стадион ще правим. На гол тумбак чифте пищови!
Анонимен
След няколко години, когато започне реконструкцията ще направят терена и една трибуна и парите ще свършат
Анонимен
Като погледнеш само разораният,непроходим тротоар от кръстовището на пазара до следващото на зала Младост и това с дни вече,просто е безумие,не се работи даже,какъв темеруд е този кмет,хората от къде да вървят,не оставка,линч трябва!
Анонимен
стадиона за нищо не става
* Коментар транслитериран от системата6 8
шуменец
Какъв футбол? То преди да правиш футбол, че да има 20-тина футболистчета да си живеят на гърба на общината и държавата, трябва първо да оправиш основните неща. Да оправят първо улиците. После да оправят и училищата, че и там е зле, само Савата е добре сградата. Да оправят и болницата и поликлиниките, че там нещата са както са били преди 40г. И после ако има пари да наливат за стадион.