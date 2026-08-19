Премиерът Румен Радев изтъкна, че в България няма опустошителни пожари и анонсира, че правителството ще създаде междуведомствен съвет за националната детска болница в начало на редовното заседание на Министерския съвет.

"Южна Европа е в пламъци, навсякъде около нас гори, а пожарите се разрастват. Въпреки рекордните температури и продължителното засушаване до момента в България нямаме опустошителни пожари. Вярвам, че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко в резултата на усилената превантивна работа на всички ангажирани в борбата в огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество", заяви министър-председателят.

Той поздрави ръководството на пожарната за ефективната организация и огнеборците за добрата работа, както и горските служители, земеделците, доброволците и служителите от Министерство на отбраната.

"Тази година за първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и и един самолет "Спартан", който ще се включи при следващи необходими действия", подчерта Радев.

Той съобщи, че е разговарял с директора на пожарната главен комисар Александър Джартов и обяви, че по негова информация тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност са много по-малко.

"А това показва, че обществото ни все повече съзнава, че дълг на всеки един от нас е да пазим живота, имуществото и красивата ни природа", посочи премиерът. Според него това отношение и високо ниво на готовност ще се запази до края на горещия сезон.

Радев анонсира, че днес кабинетът ще приеме решение за създаване на междуведомствен координационен съвет за изграждането на националната детската болница, "за да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран отговорен процес, който да отстоява и обществения интерес".

Дир.бг