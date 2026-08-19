Криминално досие и немалко кражби зад гърба си е имал младият мъж, чието тяло откриха разфасовано в чувал в стопански обект в Съединение. Преди да загуби живота си по насилствен начин 21-годишният Митко Димитров е откраднал от убиеца си 1000 евро, съобщи баща му.

"Разфасовал го е като животно заради 1000 евро, че синът ми откраднал!", каза пред бТВ Асен Димитров.

Синът му имал леко умствено изоставане, но и прясна присъда за кражба само отпреди няколко седмици.

Убийството в квартал "Точиларци", община Съединение, е извършено от бившия полицай Тодор Лапков.

Той разфасовал крадеца, а после го извърлил в четири чувала в шахта, съобщи пред агенция "Фокус" кметът на село Найден Герово Атанас Арабаджиев, който преразказа това, което са му споделили неговите съселяни.

Убитият обирал наред и било въпрос на време било дали "ще си намери майстора", или ще убие някоя беззащитна жена, твърди кметът.

Миналия вторник вечерта, около полунощ, той дори се похвалил пред познати, че от доста време насам не е крал от Тодор Лапков.

След това младият мъж опитал да открадне парите от Тодор, но е бил убит.

Извършителят на жестокото престъпление е бивш полицай, пенсиониран офицер, който отглеждал овце в овчарник в Съединение. Той е бил задържан още в сряда вечерта. Жертвата и убиецът са се познавали добре.

Пред разследващите извършителят на престъплението обяснил, че е убил мъжа заради кражба в дома му. Оплакал се още, че убитият го безпокоял, като му тропал по прозорците, допълва "24 часа".

Предполага се, че убийството може да е извършено и преди седмица.

Чувалът с останките на жертвата беше открит в овчарника.

Подобно убийство в животновъден обект в Съединение беше извършено и миналата пролет. Тогава работник във ферма в града уби колегата си след запой и скандал между двамата.

Дир.бг