Кабинетът "Радев" предлага Нешка Робева да бъде удостоена с орден "Стара планина" първа степен.

Проект за такова решение е последна точка в днешния дневен ред на редовното заседание на Министерския съвет. Внесен е от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов.

Легендарната треньорка по художествена гимнастика навърши 80 години на 26 май.

Съгласно Закона за ордените и медалите на Република България "Стара планина" е най-високата държавна награда. С нея се награждават български граждани - държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, обществени дейци, културни дейци, военни лица и представители на духовенството, които имат изключително големи заслуги към страната ни.

Дейците на културата се награждават с орден без лента (с лента е за държавни глави и министър-председатели) и без мечове (с мечове е за военни).

"Стара планина" първа степен е върху сребърни лъчи - петолъчна звезда със златни кантове, покрита с емайл, в средата с пръстен със златни кантове, покрит с емайл и надпис "Стара планина", прикрепена чрез златен лъв за бяла лента с българския национален трибагреник.

Предложения за награждаване с ордени и медали се правят с решение на Народното събрание или на Министерския съвет въз основа на мотивирано предложение от съответните министри, от Българската академия на науките, от висшите училища, от Българския Червен кръст, от творчески съюзи, сдружения и други организации с нестопанска цел, както и от инициативни комитети на граждани.

Президентът решава с указ и организира церемониите.

Преди 10 години кабинетът "Борисов" 2 реши да предложи Нешка Робева за орден "Стара планина", като идеята дойде от инициативен комитет.

От стенограмата на заседанието обаче се разбра, че правителството не е взело решението единодушно, а със 7 на 6 гласа. "За" са гласували Бойко Борисов, Лиляна Павлова, Красен Кралев, Николина Ангелкова, Вежди Рашидов, Ивелина Василева и Ивайло Московски, а "против" - Румяна Бъчварова, Владислав Горанов, Божидар Лукарски, Николай Ненчев, Меглена Кунева и Екатерина Захариева.

Затова тогава треньорката отказа да получи наградата.

Дир.бг