Пожар гори близо до рафинерията на "Лукойл" в Плоещ, съобщават от Департамента за извънредни ситуации в информация, изпратена и до редакцията на БТА.

Пламъци са обхванали склад за разредители с площ от 1000 кв.м.

Заради гъстия дим жителите в района са получили предупредително съобщение чрез системата Ро-Алърт (RO-ALERT).

"По наличната до момента информация, вътре в склада е имало трима работници, които са вън от опасност (за живота). За щастие няма пострадали", съобщи Андрея Урсаки, говорител на Инспектората за извънредни ситуации в Прахова.

Тя заяви, че съществува риск от експлозия предвид наличието на химически вещества в склада.

"В момента колегите ни действат предпазливо, за да не излагат себе си на риск. За щастие димът не се насочва към града или жилищните райони. Поради това най-доброто поведение за гражданите - както е посочено и в съобщението на системата Ро-Алърт - е да държат прозорците затворени и да избягват пътувания в района. Мястото е отцепено от полицията и жандармерията. Колегите ни са на терен и ситуацията към момента е под контрол", допълни Андрея Урсаки.

Дир.бг