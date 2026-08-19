Повече от три години години след решението и поне две години след обявяването на обществената поръчка за ремонта на Паметника на свободата на връх Шипка най-сетне реставрацията започва. Дейностите по проекта за консервация ще започнат в първите дни на септември, съобщи директорът на Националния парк-музей "Шипка - Бузлуджа" д-р Чавдар Ангелов.

Последният мащабен ремонт на Паметника на Шипка е правен през 80-те, по времето на Тодор Живков - преди повече от 44 години. И оттогава е оставен на милостта на природата.

По думите на директора на музея това е началото на един дълго отлаган и много необходим ремонт, а срокът за изпълнение на дейностите е 1095 календарни дни. Неколкократно досега конкурсите се проваляха, защото изпълнителите не отговаряха на изискванията.

В средата на юли Министерският съвет одобри финансиране в размер на 3 151 475 евро, предоставени на Министерството на културата за обезпечаване на дейности по реставрация и консервация на фасадите на монумента. Д-р Ангелов посочи, че договор за избор на изпълнител е подписан в началото на годината, а за независим строителен надзор - на 24 юли.

Основен проблем на паметника е влагата, която прониква в него, а ремонтните дейности ще засегнат части от фасадите на монумента, както и интериорните пространства, обясни директорът, цитиран от БТА.

По думите му изключително важно е всички фугиращи смеси, които са положени между отделните блокове на фасадите, да бъдат префугурани. Това е най-важната и специфична дейност и изпълнението трябва в максимална степен да ограничи проникването на дъждовна влага в монумента.

"В интериорните пространства се предвижда да се свалят всички полагани през годините слоеве изолационни материали и шпакловки, за да се отвори автентичният каменен градеж, който ще оформи интериора на паметника", посочи още д-р Чавдар Ангелов и допълни, че всички оловни обшивки върху него ще бъдат подменени, а в интериора ще бъдат положени и изградени нови инсталации.

Стълбището, което отвежда към северния вход на паметника, също ще бъде ремонтирано основно, а вратите на костницата и на северния вход ще бъдат изцяло реставрирани. Така наречените прозорци на паметника трябва да бъдат върнати към първоначалното си предназначение, а именно да служат като вентилационни отвори. Монументът ще бъде снабден със собствен генератор, който при прекъсване на електрозахранването да гарантира непрекъснатото функциониране на всички системи и инсталации.

С началото на ремонта настоящата постоянна експозиция на паметника ще бъде свалена и прибрана във фондохранилището на музея. След като обектът бъде приет и пуснат в експлоатация, по смисъла на закона, вътре ще бъде изградена и новата постоянна експозиция, която се нарича "Шипченска епопея", каза още историкът.

Той обясни, че през миналата година Националният прак-музей "Шипка - Бузлуджа" е реализирал проект, финансиран от Министерството на културата, за изработване на необходимата тематико-експозиционна документация със съответните художествено-пространствени решения.

"Имаме готовност веднага след ремонта вътре в монумента да бъде разположена новата експозиция, която, най-общо казано, ще представи бойните действия в района на Шипченския проход по време на Руско-турската война от началото на юли до края на декември 1877 година", обясни д-р Ангелов.

По думите му експозицията трябва да разкаже и за създаването и дейността на българското опълчение, за живота и на опълченците след края на войната и тяхната роля за изграждането на свободната българска държава, както и за историята на изграждането на Паметника на свободата. Ще бъде представена и историята на създаването на Националния парк-музей "Шипка - Бузлуджа" като институция, която има задължението да се грижи за изследването, проучването и представянето на тези паметни моменти от историята на българския народ, допълни директорът.

Д-р Ангелов посочи още, че по време на предстоящите дейности емблематичната фигура на лъва ще остане на мястото си, като ще е защитена и опакована, за да не бъде засегната при ремонта. Той напомни, че цялостна консервация и реставрация на скулптурата и нейната носеща конструкция е извършена през лятото на 2019 година, а проектът в момента не предвижда никакви дейности по нея. "Ще се възползваме от изграденото скеле, за да може реставраторът да направи оглед на състоянието му, и, само ако се установи необходимост, по вече съгласуваната технологична последователност за реставрация и консервация на фигурата, ще се направят реставрационно-консервационни намеси", допълни Чавдар Ангелов.

На 22 август предстои да бъдат отбелязани 149 години от Шипченската епопея, като честването ще е на барелефите в подножието на Паметника на свободата, където се случва в последните няколко години, каза още д-р Чавдар Ангелов. След началото на ремонтните дейности обаче, по смисъла на Закона за устройство на територията и неговите подзаконови актове, Паметникът на свободата ще се превърне в строителен обект, в който ще е забранен достъпът на външни лица.

Д-р Ангелов подчерта, че това по никакъв начин не означава, че няма да се провеждат традиционните чествания на Националния празник и на Шипченската епопея. "Домакини на тези събития по традиция са кметовете на Казанлък и Габрово и областният управител на Габрово. Веднага след началото на ремонтните дейности ще се проведат срещи с тях, за да уточним къде и как точно ще се организират честванията във времето, в което ще се изпълнява ремонтът", посочи той. Историкът напомни, че през следващите две години предстои да бъдат отбелязани 150 години от обявяването на Руско-турската освободителна война, от създаването на българското опълчение, от героичната отбрана на Шипченския проход, както и 150-ата годишнина от подписването на Санстефанския мирен договор и Освобождението на България.

По думите на д-р Ангелов, заради спецификата на мястото, е прието, че предстоящите дейности могат да се извършват спокойно в периода между между 1 април и 30 октомври, в който практиката показва, че условията са сравнително благоприятни за работа на открито. Това означава, че дейностите би трябвало да завършат в рамките на три строителни сезона.

"Възможно е да се окаже, че изпълнителят може да се справи и по-бързо, но предстои това да се разбере, защото ситуацията е динамична", посочи историкът. Той изрази надежда за предстоящи топли и дълги лета, в които да е възможно максимално бързо и точно да може да бъде изпълнен съгласуваният от Министерството на културата и другите компетентни държавни органи проект за реставрация и консервация на монумента. Предстои много работа, но се надявам да получим един добър резултат, какъвто всички очакваме, каза той.

Дир.бг