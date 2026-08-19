Районна прокуратура-Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу кмета на Лом Цветан Петров Цветанов от ГЕРБ за купуване на гласове. Обвинението е формулирано с утежняващите вината обстоятелства - извършено от длъжностно лице при или по повод изпълнение на служебните му задължения. Наказателният кодекс предвижда за това лишаване от свобода от две до седем години и глоба от десет хиляди до тридесет хиляди лева.

Почти всички досегашни присъди за търговия с вот са условни, а малкото ефективни са от по няколко месеца зад решетките.

Към април 2026 г. обвиняемият е заемал длъжността кмет на община Лом, на която е избран на проведените на 29 октомври 2023 г. местни избори, припомнят от прокуратурата.

На 15 април 2026 г. служители на общинско предприятие били уведомени от директора да се съберат в административната сграда. Те изпълнили указанието. На срещата присъствал кметът, който започнал разговор с присъстващите във връзка с предстоящите след няколко дни избори за народни представители. Той ги агитирал да гласуват за конкретна политическа коалиция и по възможност да упражнят преференциален вот за кандидат от същата коалиция.

Петров заявил пред присъстващите, че желае те да гласуват с конкретен номер на изборната бюлетина и с определена преференция. Обвиняемият поискал да му бъде предоставен списък с имената на лицата, които са гласували по посочения от него начин, за да може впоследствие да провери дали това действително е било извършено.

Кметът поискал присъстващите да излъчат свой представител, който заедно с него да отиде в банка, за да бъдат изтеглени пари, след което на всеки от тях да бъдат дадени по 50 евро от личните му средства. Той обяснил предложението си с това, че по този начин присъстващите на срещата ще му помогнат в дейността му като кмет на община Лом.

С действията си обвиняемият, в качеството си на длъжностно лице, предложил имотна облага с цел да склони служителите на общинско предприятие да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция, както и в полза на кандидат за народен представител, определен с преференция, на изборите за народни представители, насрочени за 19 април, завършва разказа си обвинението за случката, от която изтече аудиозапис.

В хода на разследването са били извършени експертизи - фоноскопна и видеотехническа. Предстои делото да продължи в съда.

Петров беше отстранен от кметския пост на 28 май по искане на прокуратурата, след като му бе повдигнато обвинение. На 16 юни Окръжният съд в Монтана отмени наложената му временна мярка за отстраняване от длъжност.

След избухването на скандала кметът не отрече автентичността на записа, но заяви, че думите му са извадени от контекста. Според него срещата е била организирана с цел да бъдат обсъдени социални и битови проблеми на работниците, а намерението му е било да помогне на хора в затруднено положение, а не да купува гласове.

Дир.бг