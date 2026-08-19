Един от най-популярните тенисисти в света - Ник Кирьос, е дал позитивен тест за кокаин и бива изхвърлен от играта за неопределено време.

Австралиецът е дал положителна проба по време на турнира в Майорка на 22 юни.

Бившият №13 в световната ранглиста е получил наказанието си на 4 август и има възможност да го обжалва, но засега не го е направил.

В публикация в Инстаграм Кирьос заявява, че е направил голяма грешка, за което поема пълна отговорност.

Той към момента няма право да играе професионално тенис, да изпълнява ролята на треньор или да посещава турнири, включително и тези от Големия шлем.

През този сезон Кирьос изигра едва четири мача от веригата на ATP, след като през последните години страдаше от сериозни здравословни проблеми с коляното и китката.

Последният му мач бе на турнира на двойки на "Уимбълдън", където в тандем с Александър Бублик загубиха в първи кръг.

Австралиецът също така съобщи, че в следващия месец се оттегля от социалните мрежи, за да влезе в релси.

Той винаги е бил една от най-спорните фигури в световния тенис заради честите си изблици на гняв, необичайния стил на игра със сервиси отдолу и непрестанни шеги със съдииите, съперниците и публиката.

В миналото Кирьос нападна остро големи тенисисти като Яник Синер и Ига Швьонтек, след като те бяха хванати с употреба на допинг. Сега той е в същата ситуация, тъй като Световната антидопингова агенция счита кокаина за стимулант.

Дир.бг