Бензиностанции в Москва отново въведоха ограничения върху количествата бензин, които клиентите могат да купуват, заради недостиг на горива вследствие на украинските атаки с дронове срещу руски петролни рафинерии и повишеното сезонно търсене, предаде Ройтерс, позовавайки се на доставчици на горива.

На автоматизираните бензиностанции на "Газпром нефт" в Москва продажбите на бензин и дизелово гориво са ограничени до 40 литра на клиент, съобщи оператор на телефонната линия за клиенти на компанията, която е петролното подразделение на "Газпром".

На останалите бензиностанции на "Газпром нефт" дизелът се продава без ограничение, докато количеството бензин е ограничено до 60 литра на автомобил.

Недостигът на горива в Русия започна да се задълбочава през май, а до юли вече засегна повечето региони на страната. През юни някои бензиностанции в Москва успяха да отменят част от въведените по-рано ограничения, но сега отново се налага контрол върху продажбите.

Украйна атакува руски петролни рафинерии като част от усилията си да ограничи военните способности на Москва и да намали приходите на Русия от енергийния сектор, посочва Ройтерс.

В отговор руските власти предприеха редица мерки за увеличаване на предлагането на вътрешния пазар. Те забраниха износа на бензин и дизелово гориво, облекчиха изискванията за качеството на горивата и започнаха да внасят петролни продукти.

Въпреки това на някои бензиностанции в Москва и околностите отново се образуват опашки, съобщава Ройтерс.

"Роснефт", най-големият производител на петрол в Русия, е ограничила продажбите на бензин до 30 литра на автомобил във всички свои бензиностанции в страната. За дизеловото гориво ограничения няма. Компанията предупреждава клиентите и за по-дълго време за обслужване заради увеличеното търсене.

"Лукойл" също е въвел ограничения върху продажбите на горива в Москва и региона. От компанията обясняват мярката с повишеното търсене, непланираната поддръжка на рафинерии и необходимостта да се гарантира нормалната работа на бензиностанциите. "Лукойл" обаче не е посочил максималното количество гориво, което може да бъде закупено от един клиент.

При "Татнефт" продажбите на бензин са ограничени до 50 литра на автомобил, съобщават от телефонната линия за клиенти на компанията.

Различните ограничения показват, че проблемите със снабдяването не са равномерно разпределени, но натискът върху пазара остава. Комбинацията от намалено производство, повишено потребление и затруднения в работата на рафинериите продължава да ограничава количествата горива, достъпни за вътрешния руски пазар.

Ситуацията се усложнява и от продължаващите атаки срещу енергийната инфраструктура. Всяко ново спиране на рафинерия или забавяне на производството може да засили недостига и да доведе до нови ограничения върху продажбите на бензиностанциите.

Дир.бг