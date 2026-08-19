Близо 100 000 ученици в гимназиален етап в над 1000 училища в страната ще бъдат включени в национална програма за превенция на насилието сред младежите през новата учебна година. Това стана ясно по време на съвместен брифинг на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Занятията ще се провеждат по програмата „Насилието е безсилие“, която през миналата учебна година беше пилотно приложена от двете институции в пет столични училища. „Резултатите показват положително въздействие върху учениците – те не са били просто слушатели, а активни участници, които са споделяли своите мнения и преживявания“, обясни министър Вълчев.

Разговорите се провеждат основно в часа на класа и включват теми за домашното насилие и различните му форми, разликата между здравословните и нездравословните отношения, как да разпознават токсично поведение и към кого да се обърнат за помощ. „Водят се свободни дискусии и се обсъждат ситуации, близки до ежедневието на тийнейджърите – отношения с връстници, приятелства, общуване, в това число в социалните мрежи“, обясни проф. Вълчев.

Именно резултатите от пилотното прилагане са основание програмата да бъде разширена в цялата страна. Като първа стъпка в началото на новата учебна година ще бъдат обучени екипи за всяка от 28-те области, които впоследствие да подготвят училищните психолози във всеки регион. Така ще бъде изградена мрежа от обучени специалисти, за да се създадат условия за устойчиво прилагане и последващо разширяване на програмата през следващите години.

Министър Вълчев отбеляза, че настоящата програма е само част от по-широките мерки на МОН за превенция на агресията и насилието сред децата. Заедно с това ще бъде направен анализ на съществуващите мерки и програми, както и възможностите за подобряване на съвместната работа с останалите институции.

„Основен фокус в работата ни ще бъде превръщането на семейството в съюзник на образователната система. На българския учител е нужна подкрепата на българското семейство, за да се справим заедно с тежките проблеми“, каза той. В момента училищата разполагат с над 1500 психолози и 800 педагогически съветници. По думите на министър Вълчев ще продължат усилията за привличане и задържане на повече специалисти, които да оказват подкрепа на учениците и да работят активно за превенция. Усилия ще бъдат насочени и към разширяване на заниманията по интереси, за да имат децата и младежите повече възможности за себеизява и креативност.

От своя страна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посочи, че проблемите вече са идентифицирани и е време да се премине към конкретни мерки, които да осигурят реална превенция. По думите му през следващите месеци институциите ще направят преглед на действащото законодателство, включително на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и на работата на местните комисии, ангажирани с подобни случаи. Целта е усилията на различните институции да бъдат обединени и действията им да бъдат по-добре координирани. Междувременно МВР засилва работата си и в киберпространството, където също ще бъдат предприети допълнителни мерки за контрол.

ПРЕСЦЕНТЪР НА МОН