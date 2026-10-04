„Световният ден на животните“ (World Animal Day) се отбелязва всяка година на 4 октомври.

Идеята за създаването на Световен ден на животните хрумва на Хайнрих Цимерман, немски писател и издател на списанието "Mensch und Hund"/"Човек и куче". Той организира първия Световен ден на животните на 24-ти март 1925 г. в Берлин и променя датата на 4-ти октомври за първи път през 1929 г.

Първоначално той намира последователи само в Германия, Австрия, Швейцария и Чехословакия. Всяка година Цимерман работил неуморно за разпространението на Световния ден на животните. Накрая, през май 1931 г., по време на конгрес на световните организации за защита на животни във Флоренция, неговото предложение да направи 4-ти октомври Световен ден на животните, се приема единодушно.

Избрана е именно тази дата, тъй като това е денят, в който се почита Свети Франциск Асизки, покровител на екологията, включително на животните. Франциск от Асизи (1181-1226 г.) е основателят на Католическия Францискански орден.

Световният ден на животните е единствения ден в годината, в който с различни събития се повишава информираността за специфичните проблеми на всички животни навсякъде по света, без да се фокусира върху конкретни видове. Този ден е повод да отбележим своята обич и уважение към животните, като направим нещо специално, с което да почетем тяхната важност в света. Денят обединява движението за защита на животните, като го превръща в глобална сила за промяна.

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