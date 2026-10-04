Четирикратният шампион Макс Верстапен спечели първата си победа през сезона във Формула 1.

Нидерландецът триумфира в Малайзия - трасе, което се появи в календара като алтернатива на Бахрейн, където заради ситуацията в Близкия изток надпреварата бе отложена преди няколко месеца.

Все пак днешното състезание носеше името Гран при на Бахрейн, макар да се провеждаше в другия край на Азия, а то бе ознаменувано със заслужена победа за Верстапен.

В един изключително труден сезон, в Макс премина през какви ли не трудности, той и "Ред Бул" започваха да навлизат в правилния ритъм в последните седмици, а кулминацията бе днешната победа.

Това бе завръщане на Формула 1 за първи път от 2017-а, като и тогава победителят се казваше Макс Верстапен, но с разликата, че не бе със статута на четирикратен шампион.

А победата на нидерландеца бе напълно заслужена и категорична, както го правеше в най-силните си години.

На второто място завърши лидерът в генералното класиране Кими Антонели с "Мерцедес", а на подиума се качи и Люис Хамилтън с "Ферари".

Днешното състезание се превърна в истински хаос заради тропическата буря, връхлетяла трасето, а това първоначално отложи старта с 40 минути.

След това пилотите излязоха на мократа писта, но още формиращите обиколки се оказаха пълен хаос за цялата колона, а след куп завъртания и проблеми с болидите, организаторите развяха червения флаг и отложиха старта с още 40 минути.

Второто подновяване все пак се оказа успешно, а след него победителят се оказа Макс Верстапен.

Днешната надпревара имаше огромно значение в битката за титлата, защото с второто си място Кими Антонели вече има 320 точки на върха в класирането, докато Джордж Ръсел отпадна и остава с 236.

Дир.бг