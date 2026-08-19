Украинският президент Володимир Зеленски освободи от длъжност заместник-ръководителя на своята канцелария Ирина Мудрая, предадоха Укринформ и Ройтерс.

Мотивът за нейното освобождаване не е посочен в съответния указ.

По-рано днес Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и специализираната антикорупционна прокуратура съобщиха, че са започнали специална операция за разкриване на престъпна организация, действаща под ръководството на настоящ и бивш депутат от украинския парламент, както и на високопоставени представители от президентската канцелария.

По информация на Укринформ следователи от НАБУ са започнали да разследват заместник-председателя на президентската канцелария Ирина Мудрая по подозрения за пране на пари, а депутатът Вадим Столар по-късно съобщи, че следователите на антикорупционния орган извършват разследване в дома му, при което той съдейства пряко на правоохранителните органи.

Върховната рада отново избра Андрий Сибига на поста министър на външните работи на Украйна, предаде Укринформ, цитирана от БТА. Общо 226 депутати от 450-членния еднокамарен украински парламент гласуваха днес в подкрепа на кандидатурата на Сибига, която беше внесена от президента Володимир Зеленски.

Сибига бе начело на украинското външно министерство по време на правителствата на премиерите Денис Шмигал и Юлия Свириденко.

Той беше назначен за първи път за министър на външните работи на 5 септември 2024 г., след отстраняването на неговия предшественик Дмитро Кулеба.

Роден е в градчето Зборов, Тернополска област, през 1975 г. и е служил като втори и първи секретар в украинското посолство в Полша, заемал е различни ръководни постове във вътрешните структури на министерството и е бил посланик в Турция и заместник-ръководител на президентската канцелария.

Украинският парламент утвърди днес и кандидатурата на Евген Хмара за нов министър на отбраната, предаде Ройтерс.

Зеленски номинира Хмара, когото по-рано назначи за изпълняващ длъжността министър на отбраната, след като миналия месец отстрани от този пост Михайло Федоров.

Кандидатурата му бе подкрепена от 312 депутати при изискуем минимум от 226 депутати за утвърждаването ѝ.

На 14 юли тази година премиерът Юлия Свириденко подаде оставката си, което означаваше, че кабинетът ѝ се оттегли заедно с нея, припомня Укринформ.

Дир.бг