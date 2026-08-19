Още мъртви птици от защитени видове са открити в пределите на Националния парк "Централен Балкан", след като вчера бяха намерени 5 отровени лешояда. Районът се обхожда за други бедстващи животни и се обследва с дрон с термокамера и специално обучено куче за обезопасяването му от отрови.

Седем лешояда и един гарван са намерените мъртви екземпляри в Национален парк "Централен Балкан" от вчера насам, уточнява БНР. Първите отровени птици са открити високо в планината, в района на парков участък "Калофер", до труп на крава, в която вероятно е била поставена отрова.

Впоследствие в района са установени още загинали птици, а едната от тях е брадатият лешояд на име Боев, чието движение се проследява чрез сателитен предавател. Птицата е част от мащабен международен проект за възстановяването на брадатия лешояд като гнездящ вид в България и на Балканския полуостров. Боев е прелетял 14 000 км през 8 държави и е намерен мъртъв 5 дни, след като се е завърнал в България, посочват от Министерството на околната среда и водите.

Всички осем птици са транспортирани за аутопсия. Проби от екземплярите и примамките с отрова, намерени в района, ще бъдат изпратени до водещи токсикологични лаборатории в Европа.

Нанасянето на щети на природата се случва на фона на 30-годишните усилия за възстановяване на лешоядите в страната.

Дир.бг