Баща и син на 26 и 50 г. са обвинени за незаконно разпространение на психотропни лекарства чрез куриерска фирма. При акцията срещу тях са открити над 3000 блистера, съобщиха на брифинг зам.-началникът на столичното Шесто районно управление Асен Ушатов и говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев.

Те поясниха, че става въпрос за лекарства, които се изписват със зелена рецепта. Значителна част от веществата са изследвани и са установени три различни, включени в списъка към наредбата за реда и класифицирането на вещества и растения като наркотични.

Двамата са предлагали лекарствата чрез социалните мрежи и са ги разпространявали от името на фирма-бушон. Складирали са ги в шест помещения, взети под наем, в столичните квартали "Манастирски ливади", "Дружба" и "Княжево".

Схемата била, че са ги купували за 2 евро, а са ги продавали за 16 евро на блистер.

Двамата обвинени не са били служители на куриерската фирма, но са били в близки отношения със служителите там. Пратките са били описвани като хранителни добавки.

Установено е, че са действали конспиративно - сменяли са автомобили и винаги, когато са отивали да предадат доставка, дегизирали са се с шапки и са се оглеждали във всички посоки.

Разследването е започнало след получена оперативна информация и в рамките на около пет дни служителите установили предполагаемите участници и начина, по който действат.

Синът е криминално проявен по линия на наркотиците. С баща му са демонстрирали висок стандарт на живот с няколко луксозни коли.

Разследването е в начален етап, като все още се проверява произходът на лекарствата, начинът, по който са били придобивани, както и от колко време двамата са се занимавали с незаконната дейност и какви количества са успели да реализират.

Не са установени към момента пострадали вследствие на употребата на продаваните медикаменти.

Материалите по случая са докладвани в Окръжната прокуратура. След запознаване с тях дежурният прокурор е преценил, че са налице достатъчно доказателства за повдигане на обвинения на двамата. Те са задържани за срок до 72 часа, като предстои да бъде внесено искане за постоянен арест.

Дир.бг