В продължение на седмици президентът на САЩ Доналд Тръмп се опитваше да предизвика положително развитие с Иран, но без особен успех. Изглежда сега държавният глава е възприел нов подход. Той е наредил на своите пратеници да прекратят преговорите с Иран, съобщи Си Ен Ен.

Освен това служители на Белия дом съобщиха на политическите съюзници на Америка, че Вашингтон променя стратегията си - от "удари Иран възможно най-бързо" до "продължително задушаване на Техеран".

"Няма разговори или преговори, които да се провеждат или да са насрочени с Ислямска република Иран. Морската блокада остава в пълна сила и действие. Ормузкият проток е отворен и функционира. Всички водни мини са премахнати или детонирани. Благодаря за вниманието ви по този въпрос!", написа американският президент в социалните медии.

Всъщност трафикът през Ормузкия проток остава минимален, а корабите, преминаващи през ключовия воден път, продължават да попадат под ирански обстрел.

Въпреки това, разочарован от безизходните опити за повторно отваряне на канала и изправен пред засилващи се въпроси относно цената, която непопулярната война е взела от американската армия, Доналд Тръмп сигнализира, че е готов да се дистанцира от конфликта.

Инструкцията на президента на САЩ към неговия преговарящ екип - който включва вицепрезидента Джей Ди Ванс и пратениците Стив Уиткоф и Джаред Кушнер - да не се ангажират с Техеран, е дошла след някои "положителни дискусии" със страната.

Според новия курс се очаква Вашингтон да разчита основно на продължителна икономическа изолация и натиск, вместо да търси незабавен пробив по дипломатически път. Очаква се САЩ скоро да наложат нови съкрушителни санкции на Иран, може би още тази седмица, заявиха американски служители.

Тръмп и неговият екип вярват, че икономическият натиск върху Иран в крайна сметка ще накара режима да приеме неговите условия за прекратяване на войната.

Преди два дни Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната "застане на пътя" на споразумение с Иран за Ормузкия проток. Същевременно държавният глава на САЩ призова Техеран да се предаде.

Властите в иранската столица обаче обявиха, че ще ескалират напрежението в Ормузкия проток и в Близкия изток, ако дипломатическите усилия със САЩ се провалят. Високопоставен ирански представител добави, че Техеран ще бъде склонен да разчита оттук нататък по-скоро на нападателна, отколкото на отбранителна политика.

Дир.бг