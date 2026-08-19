Над 20 хиляди души са пресекли границата между Русия и Грузия за едно денонощие, съобщи Федералната митническа служба на Русия вечерта на 18 август. От ФМС твърдят, че "подобна динамика" се наблюдава вече няколко дни. На 15 и 16 август през граничния пункт "Верхний Ларс" са преминавали над 19 хиляди души дневно.

"Текущите показатели значително надвишават данните за същите периоди от минали години", добавиха от ведомството.

В социалните мрежи съобщават, че според очевидци от руската страна на границата се е образувало голяма задръстване. За два часа гражданите изминават приблизително по 100 метра. "Верхний Ларс" е единственият сухоземен граничен пункт между Русия и Грузия.

Преди няколко дни, на 13 август, Грузия и Русия затвориха сухопътната граница за няколко часа поради прииждане на реката.

От своя страна Министерството на вътрешните работи на Грузия съобщава, че през последните 24 часа през граничния пункт грузинската държавна граница е пресечена от 7880 граждани от различни държави.

Като официална причина се посочва туризмът в Грузия и съседните държави.

Рекордът съвпадна с очакванията за мобилизация след изборите за Държавната дума, които ще се проведат през септември. През 2022 г. "Верхний Ларс" се превърна в символ на емиграцията от Русия след обявяването на "частична мобилизация" (която официално все още продължава). Тогава там се образуваха многокилометрови задръствания, в които хората стояха по няколко дни.

При това руснаците наистина са начело сред туристите в Грузия: през първото полугодие на 2026 г. страната е посетена от 610 825 руснаци, което е с 5,1% повече в сравнение с предходната година. Общо за половин година Грузия е посетена от над 2,27 млн. туристи.

Дир.бг