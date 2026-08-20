Най-малко петима души са били убити през изминалата нощ в Киев, а още един - в Киевска област, при руски удари, съобщиха тази сутрин местните власти, цитирани от Укринформ и БТА.

"Петима души бяха убити от противника. Други 23 души бяха ранени" при нощното нападение, съобщи в "Телеграм" Киевската градска военна администрация.

В Броварски район, в околностите на Киев, също е загинал един човек, по данни на ръководителя на местната администрация Тимур Ткаченко.

"Към 03:20 ч. последици от вражеската атака бяха регистрирани на повече от 12 места в Дарницки, Святошински и Соломянски район на града. Повредени са жилищни сгради, лечебно заведение и учебно заведение", допълни военната администрация.

Шестима цивилни загинаха, а 12 души в Херсонска област по-рано вчера, съобщи областната прокуратура

"По данни от разследването през целия ден на 19 август 2026 г. руската армия е атакувала Херсонска област с авиация, стволнa и реактивна артилерия, както и с различни видове дронове", се казва в изявлението.

Повече от четири години след началото на руската инвазия в Украйна ударите от двете страни на фронта се засилиха и вземат все повече жертви сред цивилното население. Властите на двете страни взаимно се обвиняват, че умишлено вземат на прицел цивилни, посочи АФП.

Двама служители на реда загинаха при руска безпилотна атака срещу сграда на украинската полиция

Руска атака с дронове срещу полицейска сграда отне живота на двама служители на украинските органи на реда в Северна Украйна, съобщи украинската национална полиция, цитирана от ДПА. Оттам допълниха, че най-малко 20 души са ранени. Атакуваната сграда се намира в град Житомир.

Русия е използвала при нападението реактивни дронове, които са предизвикали пожар, обхванал покрива и четвъртия етаж на зданието, посочи полицията.

Дир.бг