Украинското правителство планира да освободи председателя на надзорния съвет и главния изпълнителен директор на държавна банка на фона на ново разследване на антикорупционните органи в страната. Това съобщи снощи в "Телеграм" премиерът Сергий Корецки, цитиран от ДПА и БТА.

Оповестените от антикорупционните органи факти изискват съответната реакция и не могат да бъдат пренебрегнати, заяви Корецки.

По-рано вчера украинските антикорупционни органи съобщиха, че са извършили обиски на заподозрени и са започнали, по думите им, специална операция. Разследващите проверяват предполагаема схема за пране на пари за милиони долари.

Разследването е насочено и към Ирина Мудрая, заместник-ръководител на канцеларията на президента Володимир Зеленски, която той освободи няколко часа по-късно, без да посочи причина.

Мудрая потвърди във "Фейсбук", че сутринта в дома ѝ е бил извършен обиск, и заяви, че сътрудничи на разследващите. Тя каза също, че е подала оставка.

Канцеларията на Зеленски и преди е била обект на проверки от антикорупционните органи. Впоследствие той освободи Андрий Ермак, който по това време я оглавяваше.

Зеленски обеща решителна борба с корупцията, включително пред партньорите на Украйна от Европейския съюз, докато страната се стреми да постигне напредък по пътя към членство в ЕС.

Дир.бг