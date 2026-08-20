40-годишен шуменец е задържан, след като произвел изстрели с пневматично оръжие, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Инцидентът е станал малко преди 21,30 часа вчера на кръстовището на улиците „Генерал Скобелев“ и „Пролет“ в Шумен. Според сигнала, получен в дежурната част на РУ-Шумен, между няколко души е възникнал скандал, по време на който са били възпроизведени изстрели.

Пристигналият на място полицейски екип не открил скандалджиите, които се разотишли след стрелбата. Не е ясно и защо са се карали. Установен е стрелецът - 40-годишен местен жител, който по предварителни данни с изстрелите искал да прекрати скандала.

Мъжът доброволно предал пневматична пушка и газов пистолет – надлежно регистрирани от него в служба „Контрол на общоопасните средства“.

40-годишният е задържан за срок до 24 часа в РУ-Шумен. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ