Двама колоездачи от колежанския отбор на Милигън Юнивърсити са били убити, а други седмина са с различни контузии и наранявания и са в болница. Инцидентът се е случил на планински път в щата Тенеси, като жертвите са Брейдън Роджърс и Хейлън Енгдал, студенти втора година.

69-годишният Джон Бенфийлд от Северна Каролина е шофьорът, принил катастрофата и вече са му повдигнати две обвинения за убийство по непредпазливост, както и още пет обвинения за причиняване на телесни повреди, отново по непредпазливост.

Милигън Юнивърсити е малък колеж с около 1200 студенти, които се обучават там.

През месец май мъжкият колоездачен тим на учебното заведени спечели националната титла на САЩ в шосейното колоездене.

"Тук не говорим просто за група хора, които се събират, за да карат велосипеди заедно. Те знаят какво правят на пътя, придвижват се организирано, като група и спрямо правилата. Само преди седмица едно от момчетата спечели едно състезание на местно ниво", каза районният прокурор Стивън Фини.

Четирима от пострадалите при катастрофата колоездачи са все още в интензивното отделение на местната болница, като състоянието им е описано като критично.

Други двама са стабилни, а само един е бил изписан за домашно лечение.

Местната власт не разпространява допълнителни детайли относно катастрофата поне към момента.

Ограничението за скоростта на въпросния път е 50 мили в час (80 километра в час), като се съобщава, че шофьорът е карал с превишена скорост.

Дир.бг