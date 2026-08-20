Бюджетът на Община Шумен за 2026 г. предвижда значително увеличение както при приходите, така и при разходите спрямо предходните години. Днес макрорамката му бе публикувана на сайта на кметството.
Според документа общият размер на бюджета без преходни остатъци е 84,8 млн. евро, а със заложените преходни остатъци сумата нараства до 100,1 млн. евро, което е най-високият планиран ресурс за последните четири години. За сравнение – през 2025 г. бюджетът с преходни остатъци е бил 94,8 млн. евро, а през 2024 г. – 84,6 млн. евро.
Приходната част включва 59,4 млн. евро държавна субсидия, както и 10,1 млн. евро от имуществени данъци и 13 млн. евро неданъчни приходи, от които над 5,4 млн. евро са от такса „битови отпадъци“. Заложени са и трансфери от централния бюджет – обща изравнителна субсидия, средства за зимно поддържане и целеви субсидии за капиталови разходи. В проекта с преходни остатъци е включен и остатък от предходната година в размер на 7,4 млн. евро
Разходната част предвижда 59,4 млн. евро за делегирани от държавата дейности, а при варианта с преходни остатъци сумата достига 67,3 млн. евро. За местни дейности са планирани 31,7 млн. евро, а за дофинансиране на държавни дейности с общински приходи – 1,07 млн.
Тенденцията за ръст на бюджета се запазва четвърта поредна година. Администрацията аргументира увеличението с по-високите държавни трансфери, стабилните местни приходи и натрупаните остатъци от предходни години.
Бюджетът ще бъде подложен на обществено обсъждане на 27 август, от 17,00 часа в зала 363 на Общината. Предложения могат да се правят и на мейла на кмета – mayor@shumen.bg.
ШУМ.БГ
Коментари
гражданин
А какво е похарчено досега от бюджета досега за 2026 година и колко остава да се харчи до края на тази година?
Анони Менов
Коментарите са излишни.
Както каза кметът, гражданите ще усетят положителните ефекти след време.
Анонимен
Тия Чорапа ли чакаха досега?
Анонимен
Интересно защо не се коментира, че над 70% от тези 100 млн. Реално не са собствен бюджет и до кога ще караме да се чака само на държавна хранилка, нали има там знам. кметове дето развиват икономиката хахахаха
Анонимен
зам кметовете развиват далаверата надолу в ерархията
Анонимен
Какви"положителни ефекти"след време ще усетим,от това,че унищожи булевардите в Шумен ли,а колко къщи се унищожиха за да ги има,вече усещаме"уюта"на централните улици след премахването на емблематичните глобуси,усещаме и траповете по всички улици,без изключения,тротоарите,гр.транспорт,парковете,само не сме се възползвали от"превилегията"на велоалеите защото са път от никъде за никъде!