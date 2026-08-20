Бюджетът на Община Шумен за 2026 г. предвижда значително увеличение както при приходите, така и при разходите спрямо предходните години. Днес макрорамката му бе публикувана на сайта на кметството.

Според документа общият размер на бюджета без преходни остатъци е 84,8 млн. евро, а със заложените преходни остатъци сумата нараства до 100,1 млн. евро, което е най-високият планиран ресурс за последните четири години. За сравнение – през 2025 г. бюджетът с преходни остатъци е бил 94,8 млн. евро, а през 2024 г. – 84,6 млн. евро.

Приходната част включва 59,4 млн. евро държавна субсидия, както и 10,1 млн. евро от имуществени данъци и 13 млн. евро неданъчни приходи, от които над 5,4 млн. евро са от такса „битови отпадъци“. Заложени са и трансфери от централния бюджет – обща изравнителна субсидия, средства за зимно поддържане и целеви субсидии за капиталови разходи. В проекта с преходни остатъци е включен и остатък от предходната година в размер на 7,4 млн. евро

Разходната част предвижда 59,4 млн. евро за делегирани от държавата дейности, а при варианта с преходни остатъци сумата достига 67,3 млн. евро. За местни дейности са планирани 31,7 млн. евро, а за дофинансиране на държавни дейности с общински приходи – 1,07 млн.

Тенденцията за ръст на бюджета се запазва четвърта поредна година. Администрацията аргументира увеличението с по-високите държавни трансфери, стабилните местни приходи и натрупаните остатъци от предходни години.

Бюджетът ще бъде подложен на обществено обсъждане на 27 август, от 17,00 часа в зала 363 на Общината. Предложения могат да се правят и на мейла на кмета – mayor@shumen.bg.

ШУМ.БГ