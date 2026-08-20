Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката "парична гаранция" в размер на 700 евро, наложена от Районния съд спрямо 18-годишния Теодор Велев. Той и още едно 17-годишно момче са обвинени, че в съучастие са нападнали двама непалски граждани и им нанесли лека телесна повреда по хулигански подбуди.

Съучастникът на Велев е с мярка за неотклонение "под надзор на инспектор от детска педагогическа стая", която прокуратурата не обжалва.

Според съдебния състав няма опасност Велев да се укрие, а опасността да извърши ново престъпление реално не е с толкова висок интензитет, че да му бъде наложена поисканата от прокуратурата мярка "задържане под стража". Съдът коментира още, че освен наказание лишаване от свобода до една година, за това обвинение законът предвижда и пробация. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Прокурор Димитър Пехливанов коментира пред журналисти, че момчетата нападат така, сякаш пред тях не стои човек, а символ, който ненавиждат и който за тях е до такава степен омразен, че нямат никакви задръжки за жестокост. На видеозаписа, открит в телефона на Велев, се чуват викове, крясъци и единствено намесата на преминаващи хора са спрели двамата в момент на викове "ще ги убием", каза в съдебната зала прокурорът.

Адвокатът на момчето Стоян Мемцов коментира, че Велев е дал обяснения по случая и съдейства на разследването. Предстои да бъде обсъдена с прокурора възможността за сключване на споразумение, каза още той.

В съдебната зала Велев каза, че съжалява за направеното.

18-годишният младеж бе задържан и при акцията в частен клуб на пловдивското разклонение на международната неонацистка организация "Кръв и чест". Теодор, 39-годишният му баща Ивелин Велев и 42-годишният наемател на помещението, в което членовете на организацията са се събирали, Ивайло Колев, са привлечени към наказателна отговорност по чл. 162, ал. 1 от Наказателния кодекс (за проповядване или подбуждане към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност или етническа принадлежност или сексуална ориентация).

На 17 август обаче съдия Спасимир Здравчев от Районния съд в Пловдив обяви, че няма данни Теодор Велев да е съпричастен към повдигнатото му обвинение, а просто е бил член на организацията. Затова младежът бе пуснат от ареста без мярка за неотклонение.

Дир.бг