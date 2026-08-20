Лионел Меси изведе Интер Маями напред в резултата в средата на първото полувреме, отбелязвайки за първи път след завръщането си от Аржентина, но тимът му пак не успя да победи. Клубът от Флорида направи 2:2 като гост на Филаделфия Юниън.

За Лео това бе първото попадение след смъртта на баща му Хорхе Меси, който почина на 68-годишна възраст. По традиция капитанът на Интер посочи към небето, след като отбеляза 26-ата минута.

Американецът с български корени Индиана Василев бе извал Фили напред с гол в 11-ата минута, но Даниъл Пинтър изравни в 21-ата след атака, започнала от Меси и преминала през Луис Суарес, който му асистира.

Самият Лео вкара в 26-ата минута, и то със запазената си марка, реализирайки майсторски с левия крак в далечния вратарски ъгъл - 2:1.

Нийл Пиер обаче осигури точката на домакините в 58-ата минута, когато вкара втория гол за Юниън за 2:2.

Филаделфия отбеляза и трето попадение, което обаче бе отменено заради засада на друг играч нат има с корени от Балканите - Милан Илоски.

В продължението на мача видяхме и два червени картона - за Куин Съливан от домакините и Яник Брайт от гостите.

Интер няма победа вече четири мача и изостава на 7 точки от лидера в Източната конференция на МЛС - Нашвил.

Дир.бг