Национална фотографска изложба „Поправи Земята“ ще гостува в Шумен. Експозицията включва над 20 фотографии на професионалисти и любители от цялата страна, отличени в националния конкурс „Поправи Земята“.

Чрез своите кадри авторите насочват вниманието към опазването на природата, отговорното потребление, кръговата икономика и възможностите всеки човек да допринесе за положителна промяна.

Официалното откриване е на 31 август от 17:00 часа пред ДКТ „Васил Друмев“.. Изложбата се организира от HUMANA People to People България в партньорство с Школа по изкуствата „Дедал“ и с подкрепата на Община Шумен, съобщиха от пресцентъра на кметството.

Проектът на HUMANA People to People България е насочен към повишаване на обществената информираност за екологичните предизвикателства, последиците от климатичните промени и необходимостта от опазване на природните ресурси.

„Поправи Земята“ обединява бизнеса, неправителствения сектор, образователните институции и местните власти около идеята, че грижата за природата е споделена отговорност и изисква участието на цялото общество.

Изложбата вече е представена в девет населени места в страната. След Шумен предстои да гостува в Стара Загора, Велико Търново, Плевен, Пловдив и София.

ШУМ.БГ