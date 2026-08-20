Гърция е в готовност отново да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система "Пейтриът" близо до границата в отговор на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от САЩ военни обекти в Югоизточна Европа.
Това съобщават гръцките медии, като се позовават на източници от министерството на отбраната, предаде кореспондентът на БНР.
Вероятното място за разполагането на системата е Дидимотихо (Димотика), което от българските градове е най-близо до Ивайловград.
От гръцката страна подчертават, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще е политическо.
В България вниманието е насочено към авиобазата "Безмер", след като българското правителство разреши използването ѝ от американски самолети цистерни, отбелязват гръцките медии.
В Атина разглеждат няколко сценария след заплахите от Иран. Ако се наложи, е възможно противовъздушната система "Пейтриът" да бъде преместена от остров Карпатос на остров Крит за защита на американската военновъздушна база Суда. За сигурността на Кипър там остават дислоцирани четири гръцки изтребители Ф-16 и фрегатата на гръцките военноморски сили "Фокас".
През март служебният министър на отбраната Атанас Запрянов поискал от Гърция да предостави средства и персонал за защитата на България, а гръцкият му колега Никос Дендиас обяви, че прехвърля ракетна батарея "Пейтриът" в северната част на страната за противобалистично покритие на голяма част от територията на България, а два изтребителя F-16 се преместват на летище в Северна Гърция с изключителната мисия да осигуряват допълнително покритие на страната ни. По-късно стана ясно, че батареята е била разположена на същото място, което се обсъжда и сега.
В средата на май се разбра, че гръцкият правителствен съвет за национална сигурност е взел решение да изтегли "Пейтриът" от там.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Нали се сещате че ние ще плащаме издръжката на тази батарея
Анонимен
БМК....Уррааааа
Анонимен
Сещаме се, че нито имаме пари за Пейтриът, нито Тръмп ще ни го даде.