Гърция е в готовност отново да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система "Пейтриът" близо до границата в отговор на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от САЩ военни обекти в Югоизточна Европа.

Това съобщават гръцките медии, като се позовават на източници от министерството на отбраната, предаде кореспондентът на БНР.

Вероятното място за разполагането на системата е Дидимотихо (Димотика), което от българските градове е най-близо до Ивайловград.

От гръцката страна подчертават, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще е политическо.

В България вниманието е насочено към авиобазата "Безмер", след като българското правителство разреши използването ѝ от американски самолети цистерни, отбелязват гръцките медии.

В Атина разглеждат няколко сценария след заплахите от Иран. Ако се наложи, е възможно противовъздушната система "Пейтриът" да бъде преместена от остров Карпатос на остров Крит за защита на американската военновъздушна база Суда. За сигурността на Кипър там остават дислоцирани четири гръцки изтребители Ф-16 и фрегатата на гръцките военноморски сили "Фокас".

През март служебният министър на отбраната Атанас Запрянов поискал от Гърция да предостави средства и персонал за защитата на България, а гръцкият му колега Никос Дендиас обяви, че прехвърля ракетна батарея "Пейтриът" в северната част на страната за противобалистично покритие на голяма част от територията на България, а два изтребителя F-16 се преместват на летище в Северна Гърция с изключителната мисия да осигуряват допълнително покритие на страната ни. По-късно стана ясно, че батареята е била разположена на същото място, което се обсъжда и сега.

В средата на май се разбра, че гръцкият правителствен съвет за национална сигурност е взел решение да изтегли "Пейтриът" от там.

Дир.бг