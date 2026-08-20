Софийската градска прокуратура образува две досъдебни производства във връзка с налични достатъчно данни за престъпления, свързани с изграждането на Лот 4 на автомагистрала "Хемус" и обект "Северна скоростна тангента", съобщиха от държавното обвинение.

Лот 4 от автомагистрала "Хемус" е участък с дължина около 26,8 км, който свързва пътен възел „Плевен“ с пътен възел "Летница". Той е разделен на два подучастъка (4.1 и 4.2), по които текат активни строителни дейности, достигащи до етап на полагане на земни маси и съоръжения.

Досъдебното производство, касаещо магистрала "Хемус", е образувано за престъпление по чл. 219, ал. 3, вр. ал. 1 от НК - във връзка с данни за неполагане на достатъчни грижи за възложена работа, от което са последвали значителни вреди за дружеството "Автомагистрали" ЕАД.

Другото новообразувано дело е за деяние по чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1 от НК – длъжностно престъпление, свързано с изпълнението на служебни задължения при приемането на обекта "Северна скоростна тангента" относно несъответствия между договорената и изпълнена дебелина на асфалтовото покритие и бетоновата стабилизация.

В хода на разследванията трябва да бъдат обективно и всестранно изяснени обстоятелствата, свързани с избора на изпълнители и евентуални нарушения при определянето им, законосъобразното разходване на средствата и основателността на извършените плащания, уточняват от Софийската градска прокуратура.

Ще бъдат проверени и действията и бездействията на длъжностни лица от "Автомагистрали" ЕАД, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура", които имат отношение към изготвянето на относимата документация, приемането на дейностите, извършването на плащанията и остойностяването на заложените дейности.

Разследванията по двете досъдебни производства са възложени на следователи при Следствения отдел на Софийска градска прокуратура.

Предстоят разпити на множество свидетели, приобщаване и анализиране на цялата относима документация по надлежния ред, както и изготвяне на необходими експертизи.

В началото на август регионалният министър Иван Шишков заяви в предаването "Метроном" по Радио "Фокус", че преписките, свързани с авансовите плащания за автомагистрала "Хемус", незаконното строителство на четвъртия ѝ лот, Северната скоростна тангента на София, Софийския околовръстен път и участъци от автомагистрала "Тракия", са останали без развитие в продължение на три години.

Dir.bg