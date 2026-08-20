Макс Ферстапен сложи край на спекулациите за бъдещето си във Формула 1, след като подписа нов дългосрочен договор с "Ред Бул".

Четирикратният световен шампион бе свързван с преминаване в "Макларън" или "Мерцедес", но той се обвърза с австрийския тим до края на сезон 2030.

"Казвал съм многократно, че този отбор е като второ семейство за мен и че тук се чувствам като у дома си. Постигнахме много заедно и сме преминали през редица паметни моменти, част от които са четирите световни титли. Цялата ми кариера премина в Ред Бул и съм наистина щастлив, че ще продължим да работим заедно", каза той.

Ферстапен се намира на шесто място в класирането на Формула 1 със 109 точки и 110 по-малко от лидера в класирането Андреа Кими Антонели.

През този уикенд предстои домашното състезание на пилота на "Ред Бул" за Гран при на Нидерландия, като началото е насрочено за 15:00 часа.

Дир.бг