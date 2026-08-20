Окръжната прокуратура в Пловдив извършва разследване за умъртвените птици от защитен вид, открити в местността "Шипченска мандра" в Национален парк "Централен Балкан" в землището на Калофер, съобщиха от държавното обвинение.

В сряда от Спасителния център за диви животни към "Зелени Балкани" съобщиха, че намерените мъртви птици вече са девет.

Загиналите са двойка черни лешояди от Котленски Балкан, двойка черни лешояди от Врачански Балкан, един черен лешояд от Източни Родопи, Боев - първият освободен брадат лешояд в България след десетилетия отсъствие на вида, два белоглави лешояда и един гарван.

На 18-и и 19 август в Районното управление в Карлово са получени сигнали от служители от Национален парк "Централен Балкан" за това, че в посочената местност в Стара Планина, са били намерени мъртви птици.

На място са пристигнали полицейски служители. Извършен е оглед на местопроизшествие и е образувано досъдебно производство. Назначена е токсикологична експертиза, от чието заключение ще стане ясно каква е причината за смъртта на защитените птици.

Според Закона за биологичното разнообразие лешоядите от горепосочените видове са защитен вид на територията на цялата страна. За това престъпление законът предвижда наказание до пет години лишаване от свобода и евровата равностойност на глоба от 5000 лв. до 20 000 лева.

Срокът за приключване на разследването е двумесечен.

Дир.бг